El nuevo edificio para la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 565 en Humberto Primo (departamento Castellanos) y ya alcanza un avance de 80 %. Se retomó la obra, que había quedado paralizada en la de Omar Perotti.
Humberto Primo: la obra de la Escuela N° 565 ingresa en su etapa final
El nuevo edificio abarca una superficie de intervención de 4.519,88 metros cuadrados, se distribuye en planta baja y primer piso, con espacios destinados a escuela de nivel secundario con orientación técnica. También contará con biblioteca, laboratorio y diversos talleres.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó que “se trata de una obra largamente esperada por la comunidad educativa que va a permitir a estudiantes y docentes contar con un edificio propio, moderno y adecuado. Este proyecto formó parte de las obras que se encontraban paralizadas y que fueron reactivadas por la actual gestión del gobernador Maximiliano Pullaro”.
En cuanto al desarrollo de las tareas para la construcción del edificio, desde la Secretaría de Obras Públicas explicaron que se trabaja en las terminaciones del edificio y la instalación de equipamiento.
Además, la empresa a cargo de la obra avanza en la colocación de equipos de aire acondicionado, aberturas y cielorrasos, junto con trabajos de pintura interior que permiten definir los espacios educativos. Al mismo tiempo, ejecuta las veredas perimetrales, consolidando la accesibilidad y la integración del edificio con su entorno urbano.
Estas intervenciones marcan el tramo final de una obra de gran escala, diseñada para albergar talleres, aulas y espacios específicos para la formación técnica.
Un sueño para Humberto Primo
El nuevo edificio abarca una superficie de intervención de 4.519,88 metros cuadrados, se distribuye en planta baja y primer piso, con espacios destinados a escuela de nivel secundario con orientación técnica.
También contará con biblioteca, laboratorio y diversos talleres. Además, el proyecto contempla un sistema de recuperación de agua de lluvia para uso sanitario, iluminación led y artefactos de alta eficiencia energética.
La obra se desarrolla en la manzana comprendida por las calles Moreno, Dr. Mauro Vásquez, Dr. Chiappero y Neuquén; implica una inversión santafesina superior a los 10.000 millones de pesos.
Inversión educativa en toda la provincia
Provincia viene llevando adelante un ambicioso plan de inversión en infraestructura educativa en todo el territorio, con obras en marcha y finalizadas que abarcan desde nuevas escuelas hasta refacciones y ampliaciones de edificios escolares.
Entre los proyectos en ejecución se destacan la Escuela N° 386 de Pueblo Andino, las refacciones en la Escuela N° 6107 de San Antonio de Obligado, el nuevo edificio del Instituto Superior de Profesorado N° 26 de Ceres, el Instituto Superior de Profesorado N° 8 de Santa Fe, la Escuela Secundaria “Patagonia Argentina” de Hughes, la Escuela Esteban Echeverría en la capital provincial y el CEF N° 22 de Coronda.
Al mismo tiempo, la Provincia finalizó obras clave que hoy son una realidad para miles de estudiantes, como los nuevos edificios de los Institutos de Profesorado N° 3 de Villa Constitución y diversas escuelas en Rufino, Rosario, Zavalla y Pueblo Esther, además de la finalización de la Escuela Gregoria Matorras de Esperanza y el gimnasio de la Escuela “Carlos Guido Spano” de Carreras.