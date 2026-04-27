Alcanzan el 80%

Humberto Primo: la obra de la Escuela N° 565 ingresa en su etapa final

El nuevo edificio abarca una superficie de intervención de 4.519,88 metros cuadrados, se distribuye en planta baja y primer piso, con espacios destinados a escuela de nivel secundario con orientación técnica. También contará con biblioteca, laboratorio y diversos talleres.