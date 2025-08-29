Trabajo conjunto

Humberto Primo: última etapa de trabajos para la transformación de avenida San Martín

Se trata de la segunda etapa para la remodelación de seis cuadras de la arteria, que incluye nuevos desagües pluviales y una bicisenda. Con fondos del Programa de Obras Urbanas (POU), la Provincia invierte más de $ 100 millones.