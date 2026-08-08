La construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 565 “Nikola Tesla”, de Humberto Primo, ingresó en su etapa final y alcanzó un 90% de ejecución. El establecimiento contará con una superficie de 4.500 metros cuadrados y permitirá que más de 400 estudiantes desarrollen sus actividades en instalaciones diseñadas específicamente para la educación técnica.
Humberto Primo: el nuevo edificio de la Escuela Técnica 565 entra en su etapa final
El edificio de la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 565 “Nikola Tesla” beneficiará a más de 400 estudiantes. La obra contempla 4.500 metros cuadrados con aulas, talleres, laboratorios y otros espacios destinados a la formación técnica, y demandó una inversión superior a los $12.000 millones.
De acuerdo con el avance actual, los trabajos se encuentran concentrados principalmente en las terminaciones y se prevé que el edificio pueda estar finalizado hacia fin de año.
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, recorrió el predio junto al presidente comunal de Humberto Primo, Mauro Gilabert; el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón; y el director provincial de Arquitectura e Ingeniería, Andrés Francesconi, entre otras autoridades.
Durante la recorrida, Enrico señaló que la obra se encuentra en la etapa final y destacó el impacto que tendrá la nueva infraestructura para estudiantes y docentes de la localidad.
El nuevo establecimiento dispondrá de aulas para el nivel secundario técnico, biblioteca, laboratorio y talleres especializados, además de espacios complementarios destinados al desarrollo de las actividades educativas.
El presidente comunal de Humberto Primo, Mauro Gilabert, destacó la importancia de la obra para la comunidad educativa y señaló que el nuevo edificio permitirá contar con un espacio moderno, seguro y adecuado para la formación de los estudiantes.
Una inversión superior a los $12.000 millones
La construcción del nuevo establecimiento demanda una inversión superior a los $12.000 millones, financiada con recursos del Tesoro provincial.
La obra contempla una superficie total de 4.500 metros cuadrados y fue proyectada para responder a las necesidades específicas de una escuela de formación técnica, con sectores destinados tanto a la enseñanza teórica como a las prácticas de taller y laboratorio.
Según explicó el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, actualmente las tareas se concentran en diferentes terminaciones del edificio.
Entre los trabajos en ejecución se encuentran la colocación de aberturas de aluminio, parasoles metálicos galvanizados y rejas perimetrales, además de tareas de revestimiento en los baños, pintura, instalación de cielorrasos y tabiquería.
También avanzan las instalaciones eléctricas y la colocación de los equipos de climatización.
El proyecto incluye además la construcción de veredas perimetrales, parquización e iluminación LED. Otro de los aspectos contemplados es un sistema de recuperación de agua de lluvia para uso sanitario, destinado a favorecer un uso más eficiente de los recursos dentro del establecimiento.
Un edificio diseñado para la formación técnica
La nueva sede permitirá concentrar en un mismo establecimiento las distintas actividades que forman parte de la propuesta educativa de la Escuela Técnica N.º 565 “Nikola Tesla”.
La infraestructura contará con espacios específicos para prácticas y actividades experimentales, además de aulas y sectores destinados al desarrollo de las materias del nivel secundario técnico.
Con la finalización de la obra, más de 400 estudiantes podrán desarrollar su trayectoria educativa en un edificio de mayor superficie y con instalaciones adaptadas a las características de la formación técnica.
Entregaron escrituras a 11 familias
Durante la misma jornada en Humberto Primo también se realizó la entrega de 11 escrituras de viviendas a familias de la localidad.
El acto permitió formalizar la titularidad de los inmuebles y brindar seguridad jurídica a sus propietarios, quienes a partir de la documentación cuentan con el reconocimiento formal de sus derechos sobre las viviendas.
La actividad contó con la participación del secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, y del director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina.
Entre los beneficiarios estuvo Diego Retamoso, quien destacó la importancia de recibir la documentación luego de varios años de espera.
“Es una alegría grandísima. Fueron muchos años esperando tener el título de propiedad y recibir hoy la escritura nos da una tranquilidad enorme”, expresó.
La entrega de las escrituras se realizó en paralelo a la recorrida por la obra de la nueva Escuela Técnica, dos intervenciones que tuvieron lugar durante la jornada en Humberto Primo.