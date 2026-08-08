Educación

Humberto Primo: el nuevo edificio de la Escuela Técnica 565 entra en su etapa final

El edificio de la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 565 “Nikola Tesla” beneficiará a más de 400 estudiantes. La obra contempla 4.500 metros cuadrados con aulas, talleres, laboratorios y otros espacios destinados a la formación técnica, y demandó una inversión superior a los $12.000 millones.