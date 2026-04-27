La localidad de Humboldt concretó una nueva entrega del Fondo de Financiamiento Educativo, destinando recursos clave a las instituciones escolares con el objetivo de fortalecer tanto la infraestructura como los proyectos pedagógicos.
Humboldt: giran más de $39 millones para fortalecer la educación local
Los fondos serán utilizados por las distintas instituciones de la localidad para optimizar sus espacios de enseñanza, garantizando mejores condiciones para estudiantes y docentes.
En esta oportunidad, el monto total asignado asciende a $39.591.724, una inversión significativa que permitirá a las escuelas avanzar en mejoras edilicias, adquisición de equipamiento y desarrollo de iniciativas educativas adaptadas a las necesidades actuales.
Inversión para mejorar las condiciones educativas
Los fondos serán utilizados por las distintas instituciones de la localidad para optimizar sus espacios de enseñanza, garantizando mejores condiciones para estudiantes y docentes.
Este tipo de aportes resulta fundamental para sostener y potenciar el sistema educativo a nivel local, especialmente en contextos donde la actualización de infraestructura y recursos se vuelve prioritaria.
Además de las obras, el financiamiento permitirá impulsar proyectos educativos que contribuyan a enriquecer las propuestas pedagógicas, promoviendo una formación integral y de calidad.
Trabajo conjunto en favor de la educación
Desde el ámbito de la comuna local destacaron la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y las instituciones educativas, que hace posible la implementación de estas políticas públicas.
El compromiso compartido entre autoridades, directivos y la comunidad educativa fue señalado como un pilar fundamental para seguir fortaleciendo el sistema educativo y generar oportunidades de crecimiento para niños y jóvenes de Humboldt.
Con esta nueva entrega, la localidad reafirma su apuesta por la educación como motor de desarrollo, consolidando una inversión sostenida que impacta directamente en el presente y futuro de la comunidad.
Mascotas Las Colonias
La actividad se llevará a cabo el martes 28 de abril, y los turnos deberán gestionarse previamente a través de WhatsApp al número 3496 419799, con el objetivo de organizar la atención y garantizar un servicio ordenado.
Durante la jornada se brindarán servicios de esterilización quirúrgica y vacunación antirrábica, dos herramientas fundamentales para la salud animal y la prevención de enfermedades.
Autoridades locales destacaron que estas acciones se ofrecen de manera accesible, permitiendo que más vecinos puedan cuidar a sus mascotas sin que el costo sea una barrera.
"La vacunación antirrábica, en particular, cumple un rol clave en la prevención de esta enfermedad zoonótica, protegiendo tanto a los animales como a la población", añadieron.