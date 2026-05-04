Departamento Las Colonias

El cementerio de Humboldt abre sus puertas a recorridos históricos y culturales

La localidad lanzó una propuesta de visitas guiadas en su cementerio, concebido como un espacio patrimonial que permite reconstruir la historia y la identidad de la comunidad. La iniciativa tendrá su primera edición en junio y prevé continuidad con recorridos temáticos.