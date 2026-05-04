Humboldt incorporó una nueva propuesta cultural centrada en su cementerio local, donde comenzaron a organizarse visitas guiadas orientadas a rescatar el valor histórico, social y simbólico de este espacio.
El cementerio de Humboldt abre sus puertas a recorridos históricos y culturales
La localidad lanzó una propuesta de visitas guiadas en su cementerio, concebido como un espacio patrimonial que permite reconstruir la historia y la identidad de la comunidad. La iniciativa tendrá su primera edición en junio y prevé continuidad con recorridos temáticos.
La iniciativa busca transformar la mirada tradicional sobre el lugar, destacándolo como un ámbito de memoria colectiva y patrimonio comunitario.
El proyecto propone recorrer el cementerio desde una perspectiva histórica y cultural, entendiendo este espacio como un “museo a cielo abierto”. A través de tumbas, inscripciones y monumentos, los visitantes podrán acceder a fragmentos de la historia del pueblo, reconociendo a figuras, tradiciones y procesos que marcaron la construcción de la identidad local.
La primera edición del recorrido general está prevista para el mes de junio y marcará el inicio de una agenda que tendrá continuidad en el tiempo. En etapas posteriores se incorporarán propuestas temáticas específicas que permitirán profundizar en distintos aspectos sociales, culturales e históricos de la comunidad.
Trabajo conjunto y desarrollo de contenidos
La iniciativa es impulsada de manera articulada entre la comuna de Humboldt, la organización Amigos del Museo Histórico local y el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Humboldt (CEIHH), que tiene a su cargo la coordinación general y el desarrollo de los contenidos.
El equipo de trabajo está integrado por las profesoras Brunas Pfaffen y Alicia Teresa Brunas, junto al profesor Falkenmayer Theiler, quienes vienen desarrollando investigaciones vinculadas a la historia local y la puesta en valor del patrimonio.
En este marco, el CEIHH también anunció la próxima publicación del libro “Historias contadas desde otro lugar. El cementerio de Humboldt”, una investigación que aborda el cementerio como un archivo histórico y cultural, capaz de revelar dimensiones muchas veces invisibilizadas de la vida comunitaria.
Memoria, patrimonio e identidad
La propuesta de visitas guiadas apunta a resignificar el cementerio como un espacio que excede su función tradicional. Desde la organización se plantea como un lugar donde se reflejan creencias, costumbres y experiencias colectivas, y donde es posible reconstruir procesos históricos a partir de elementos materiales y simbólicos.
Además del recorrido físico, la iniciativa busca promover instancias de reflexión sobre el paso del tiempo, los procesos de duelo y la importancia de preservar la memoria.
En ese sentido, se presenta como una herramienta para fortalecer el vínculo entre la comunidad y su pasado, generando una mirada más consciente sobre el patrimonio local.
El proyecto tendrá continuidad a lo largo del tiempo, con nuevas actividades y propuestas que ampliarán las formas de acercarse a la historia de Humboldt desde una perspectiva participativa y cultural.