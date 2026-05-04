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El nuevo hospital de Sunchales suma etapas y se consolida como obra clave en salud

Autoridades locales, representantes del sistema de salud y mandatarios de localidades vecinas recorrieron la obra del nuevo hospital de Sunchales para evaluar su avance y analizar su impacto en la atención sanitaria de la región.

Con visitas técnicas, evalúan el progreso del hospital en construcción en SunchalesCon visitas técnicas, evalúan el progreso del hospital en construcción en Sunchales
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La obra del nuevo hospital de Sunchales continúa en ejecución y suma avances en su desarrollo.

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En ese marco, se realizó una visita técnica para supervisar el estado de los trabajos y analizar el rol que cumplirá el futuro edificio dentro del sistema de salud local y regional.

Seguimiento de obra y evaluación técnica

Del recorrido participaron autoridades del SAMCo, profesionales a cargo de la ingeniería del proyecto y funcionarias del gobierno local.

Durante la visita, se observaron los progresos constructivos y se revisaron aspectos técnicos vinculados a la infraestructura sanitaria que se está desarrollando.

Con visitas técnicas, evalúan el progreso del hospital en construcción en SunchalesCon visitas técnicas, evalúan el progreso del hospital en construcción en Sunchales

El nuevo edificio apunta a ampliar la capacidad de atención y mejorar las condiciones del servicio de salud pública en la ciudad, incorporando espacios y equipamiento acordes a la demanda actual.

Proyección regional del hospital

La actividad también contó con la presencia de mandatarios de localidades vecinas, quienes fueron invitados a conocer el avance de la obra y a participar en el análisis del impacto que tendrá el hospital en la región.

Con visitas técnicas, evalúan el progreso del hospital en construcción en SunchalesCon visitas técnicas, evalúan el progreso del hospital en construcción en Sunchales

En ese sentido, el proyecto no solo está orientado a fortalecer la atención en Sunchales, sino también a consolidarse como un centro de referencia para localidades cercanas, ampliando la cobertura y la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Trabajo articulado entre instituciones

Luego del recorrido, las autoridades mantuvieron una reunión de trabajo en la sede municipal, donde se abordaron distintos aspectos vinculados a la planificación y articulación del servicio de salud.

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El intercambio permitió avanzar en la coordinación entre municipios y actores del sistema sanitario, con el objetivo de optimizar recursos y mejorar la respuesta ante las demandas actuales en materia de atención médica.

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