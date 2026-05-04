La obra del nuevo hospital de Sunchales continúa en ejecución y suma avances en su desarrollo.
El nuevo hospital de Sunchales suma etapas y se consolida como obra clave en salud
Autoridades locales, representantes del sistema de salud y mandatarios de localidades vecinas recorrieron la obra del nuevo hospital de Sunchales para evaluar su avance y analizar su impacto en la atención sanitaria de la región.
En ese marco, se realizó una visita técnica para supervisar el estado de los trabajos y analizar el rol que cumplirá el futuro edificio dentro del sistema de salud local y regional.
Seguimiento de obra y evaluación técnica
Del recorrido participaron autoridades del SAMCo, profesionales a cargo de la ingeniería del proyecto y funcionarias del gobierno local.
Durante la visita, se observaron los progresos constructivos y se revisaron aspectos técnicos vinculados a la infraestructura sanitaria que se está desarrollando.
El nuevo edificio apunta a ampliar la capacidad de atención y mejorar las condiciones del servicio de salud pública en la ciudad, incorporando espacios y equipamiento acordes a la demanda actual.
Proyección regional del hospital
La actividad también contó con la presencia de mandatarios de localidades vecinas, quienes fueron invitados a conocer el avance de la obra y a participar en el análisis del impacto que tendrá el hospital en la región.
En ese sentido, el proyecto no solo está orientado a fortalecer la atención en Sunchales, sino también a consolidarse como un centro de referencia para localidades cercanas, ampliando la cobertura y la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
Trabajo articulado entre instituciones
Luego del recorrido, las autoridades mantuvieron una reunión de trabajo en la sede municipal, donde se abordaron distintos aspectos vinculados a la planificación y articulación del servicio de salud.
El intercambio permitió avanzar en la coordinación entre municipios y actores del sistema sanitario, con el objetivo de optimizar recursos y mejorar la respuesta ante las demandas actuales en materia de atención médica.