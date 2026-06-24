Reorganización forzada

El INTA Rafaela perdió el 25% de su personal por los retiros voluntarios

Tras la salida de 29 técnicos y trabajadores con amplia trayectoria, la Estación Experimental evalúa qué líneas de investigación podrá sostener. Su directora, María Eugenia Carrizo, adelantó que priorizarán el área de lechería y profundizarán los convenios público-privados.