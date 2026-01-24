La RAMCC reconoció a Esperanza por sus acciones ambientales

Mirá tambiénSan Lorenzo será sede del Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos 2026
La Municipalidad de Esperanza recibió un reconocimiento de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) por su contribución a la mitigación del cambio climático durante el año 2025, a partir de una política sostenida de arbolado urbano y conservación ambiental.
La distinción se fundamenta en la plantación de 900 árboles realizada a lo largo del último año, una iniciativa que, según la metodología de la organización internacional One Tree Planted, permitirá una absorción estimada de 180 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) en un período de 20 años.
Desde la RAMCC destacaron el compromiso del municipio con la implementación de acciones concretas orientadas a reducir el impacto ambiental y fortalecer las capacidades locales frente a los desafíos del cambio climático.
En ese sentido, el reconocimiento posiciona a Esperanza como una de las ciudades que avanzan de manera efectiva en políticas públicas vinculadas al desarrollo sostenible.
Estrategias
Las tareas de forestación forman parte de una estrategia integral que apunta a disminuir la huella de carbono urbana, mejorar la calidad del aire y reforzar la resiliencia de la ciudad ante fenómenos climáticos extremos.
El arbolado urbano cumple, además, un rol clave en la regulación térmica, la protección de la biodiversidad y la generación de espacios más saludables para la comunidad.
Desde el municipio subrayaron que estas acciones no solo tienen impacto ambiental, sino también social, ya que contribuyen al bienestar de los vecinos y vecinas y a la construcción de una ciudad más equilibrada y habitable.
Arbolado
La plantación de árboles es una de las líneas de trabajo que impulsa la Municipalidad a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, en el marco del Plan Local de Acción Climática (PLAC), una herramienta que ordena y proyecta las políticas ambientales de Esperanza a mediano y largo plazo.
Con este reconocimiento, la ciudad reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente y la adopción de medidas que permitan afrontar el cambio climático, dejando un legado sostenible para las futuras generaciones.