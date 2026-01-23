El boulevard como símbolo de transformación: Matilde avanza con una obra histórica

La obra del boulevard se consolida como una de las intervenciones más significativas en la historia reciente de Matilde.
El presidente comunal Lucas Saldaño, brindó a El Litoral un detallado panorama sobre las principales obras y proyectos en marcha en la localidad.
Sobre este tema el presidente comunal, Lucas Saldaño, explicó a El Litoral que se trata de un proyecto que marcará “un antes y un después” en la fisonomía del pueblo, no solo por su impacto visual, sino también por la infraestructura que incorpora.
Los trabajos se desarrollan en el sector de la estación Matilde, un área emblemática de la localidad, abarcando los bulevares San Martín e Iriondo.
La intervención incluye la recuperación de cordones degradados por el paso del ferrocarril y la incorporación de infraestructura vial, hídrica y lumínica, tres ejes que el mandatario consideró indispensables para el progreso.
“Detrás de una luminaria hablamos de seguridad; detrás de un badén, de desagües. Es una obra integral que ordena y jerarquiza la imagen más representativa del pueblo”, sostuvo Saldaño, al tiempo que remarcó el valor institucional que aportará el proyecto a una localidad que históricamente careció de este tipo de espacios urbanos consolidados.
El titular del Ejecutivo comunal destacó que el financiamiento de la obra sería imposible de afrontar sin el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Santa Fe.
La primera etapa se ejecuta a través del programa Obras Menores, con un presupuesto superior a los 50 millones de pesos, que contempla la construcción de 240 metros lineales de cordón cuneta, multiplicados por tres debido al cantero central y los bordes del predio ferroviario.
Además, el proyecto prevé la instalación de 12 luminarias en los canteros centrales y seis luminarias principales de mayor porte, junto con tareas de embellecimiento, forestación, cestos de residuos y equipamiento urbano.
Saldaño adelantó que la segunda etapa se buscará financiar mediante el programa Obras Urbanas, con el objetivo de alcanzar, durante 2026, la finalización de aproximadamente el 90% del boulevard San Martín. Una vez rendida esta primera fase, la comuna prevé volver a presentar proyectos en Obras Menores 2026 para completar los tramos restantes de San Martín e Iriondo.
“La decisión política es clara: lo arrancamos y lo queremos terminar. Esta obra va a ser la nueva cara de Matilde por muchos años”, afirmó.
En paralelo a las obras viales, el presidente comunal confirmó que cinco viviendas se encuentran en su etapa final de ejecución y podrían ser entregadas entre fines de abril y principios de mayo, luego de completar tareas de pintura exterior y detalles de cerramiento.
La adjudicación será por sorteo, con una instancia previa de inscripción y reuniones informativas junto al Ministerio correspondiente.
Saldaño recordó que se trata de un proyecto que debió ser reactivado tras quedar paralizado durante la gestión anterior, lo que implicó un importante trabajo administrativo y técnico desde 2022.
Asimismo, adelantó que la comuna ya proyecta solicitar la construcción de otras cinco viviendas en un lote lindero ya donado a la provincia, ante la alta demanda habitacional existente en la localidad.
Otro de los anuncios relevantes fue la restauración de la torre del campanario de la capilla Cristo Crucificado, que presenta serios problemas estructurales.
La obra será financiada a través del Programa Brigadier, con un presupuesto estimado de entre 10 y 12 millones de pesos. Saldaño agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial, del gobernador Maximiliano Pullaro y de la diputada Jimena Senn, y subrayó el valor simbólico de la capilla, que cumplió 50 años recientemente.
Finalmente, realizó un balance positivo de la temporada de verano y de la Escuela de Verano, destacando el rol social del predio comunal y del equipo docente.
El espacio permanecerá abierto hasta fines de febrero, con posibilidad de extenderse hasta marzo según las condiciones climáticas. “Para muchos chicos es la oportunidad de jugar, aprender y disfrutar, especialmente para quienes no tienen pileta en sus casas”, concluyó.