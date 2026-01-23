San Carlos Sud: desde febrero retorna el plan de pavimentación y de mejoras urbanas

En el inicio del año, el Ejecutivo comunal de San Carlos Sud retoma una de las obras de mayor impacto para la vida cotidiana de los vecinos: la pavimentación de calles dentro del ejido urbano.
Autoridades locales confirmaron que durante los meses de febrero y marzo se retomará la obra de pavimentación en el ejido urbano. Además, se detallaron los avances en cordón cuneta, mejoras en la circulación vial, el recambio total de la cartelería urbana.
En el inicio del año, el Ejecutivo comunal de San Carlos Sud retoma una de las obras de mayor impacto para la vida cotidiana de los vecinos: la pavimentación de calles dentro del ejido urbano.
Según explicó la presidenta comunal, Florencia Primo, los trabajos volverán a ponerse en marcha durante el mes de febrero, con una segunda etapa prevista para marzo.
“Es una obra muy importante tanto para nosotros como para la comunidad, porque es altamente demandada. Sabemos que implica un esfuerzo para el vecino, ya que se realiza bajo el sistema de contribución por mejora, y también un esfuerzo muy grande por parte de la Comuna, pero es una intervención que marca un antes y un después en la localidad”, señaló a El Litoral.
Primo remarcó que la pavimentación no solo mejora la transitabilidad, sino que es un claro indicador de progreso y crecimiento.
En ese sentido, adelantó que la gestión comunal proyecta continuar sumando nuevas cuadras a lo largo del año, consolidando un plan sostenido de infraestructura vial.
Otra de las obras en ejecución es la de cordón cuneta sobre calle Moreno, correspondiente a la avenida de Circunvalación del lado este de la localidad. Se trata de un tramo estratégico donde, además de ordenar el escurrimiento pluvial, se busca mejorar de manera integral las condiciones de circulación.
“Queríamos intervenir en este sector para optimizar el drenaje del agua, por eso avanzamos con el cordón cuneta. Luego se va a sumar un importante trabajo de bacheo en la intersección de Sarmiento y Moreno, que hoy se encuentra en mal estado y representa un riesgo para el tránsito vehicular”, explicó la presidenta comunal.
La funcionaria reconoció que se trata de una obra compleja desde el punto de vista logístico, ya que implica el desvío del tránsito pesado. Sin embargo, aseguró que los trabajos se planifican por etapas para minimizar inconvenientes y garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.
Dentro del plan de mejora urbana, Primo destacó la finalización del recambio total de la cartelería nomencladora de la localidad. Los antiguos carteles fueron reemplazados por señalización refractaria instalada en todas las esquinas, acompañada por tareas de pintura y mantenimiento de los postes.
“Es una inversión muy importante realizada con recursos propios de la Comuna. Los nuevos carteles no solo mejoran la visibilidad y la seguridad, sino que también aportan al embellecimiento y al cuidado de San Carlos Sud”, subrayó.
Por último, la presidenta comunal se refirió a la Escuela de Verano, programa impulsado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe durante el mes de enero. Agradeció especialmente el acompañamiento provincial y la colaboración del Club Deportivo Unión Progresista, que cedió sus instalaciones para el desarrollo de la colonia, ante la falta de un natatorio propio en la comuna.
“La Escuela de Verano es un claro ejemplo de lo que se puede lograr con el trabajo articulado: la Provincia, la Comuna, el club y las instituciones educativas. Gracias a ese esfuerzo conjunto, más de 100 niños pudieron disfrutar de esta propuesta durante enero”, concluyó Primo.