El lazo rosa es uno de los símbolos más reconocidos de la lucha contra el cáncer de mama, pero todavía no cuenta con un emoji específico en WhatsApp y otras plataformas digitales.
El lazo rosa busca convertirse en emoji: la campaña contra el cáncer de mama ya supera las 28.000 firmas
Daniela y Eugenia Ojeda, junto a su sobrina Juana, impulsan una iniciativa a nivel nacional para que WhatsApp y otras plataformas digitales incorporen el símbolo internacional de concientización sobre el cáncer de mama.
Frente a esta ausencia, tres mujeres argentinas decidieron impulsar una campaña que ya reunió más de 28.000 firmas y busca instalar el símbolo en las conversaciones cotidianas.
La iniciativa se llama #SumaElLazoRosa y es promovida por Daniela y Eugenia Ojeda, junto a su sobrina Juana, creadoras del proyecto Sirenas con Turbante.
En diálogo con Radio Rafaela, las impulsoras explicaron que la petición comenzó hace poco más de un año y tiene como objetivo transformar un pequeño gesto digital en una herramienta permanente de concientización.
“Todos los octubres vemos monumentos iluminados, banderas y marcas que utilizan el lazo rosa. Sin embargo, en el lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, que es WhatsApp o cualquier otra red social, ese emoji no está”, señalaron.
Una idea que nació de una necesidad personal
La campaña surgió a partir de una situación cotidiana que experimentaba Juana, encargada de la comunicación y las redes sociales de Sirenas con Turbante. Cada vez que necesitaba publicar un mensaje relacionado con el cáncer de mama, descubría que no existía un emoji que representara fielmente el tradicional lazo rosa.
“Tenía que utilizar un moñito rosa o un lazo amarillo, pero ninguno nos representa realmente. Entonces nos preguntamos por qué no existía el emoji del lazo rosa”, explicaron.
A partir de esa inquietud, las tres comenzaron a investigar cómo se incorporan nuevos símbolos a los sistemas de mensajería y encontraron antecedentes como la campaña que permitió sumar el emoji del mate.
La iniciativa tiene también una historia profundamente personal
Sirenas con Turbante nació durante el tratamiento de quimioterapia de Daniela, cuando no encontraba un turbante que respondiera a sus gustos y necesidades.
“No encontraba un turbante con las características que quería y dijimos: vamos a crear los nuestros. Con el emoji pasó lo mismo: no está el símbolo que necesitamos usar, entonces vamos a pedir que lo incorporen”, contaron.
De esa manera, una experiencia vinculada con el cáncer de mama dio origen primero a un proyecto de acompañamiento y después a una campaña de alcance internacional.
Más de 28.000 firmas y un objetivo: llegar a Unicode
Las impulsoras explicaron que no existe una cantidad determinada de firmas que garantice la incorporación del emoji, pero consideran fundamental reunir el mayor respaldo social posible.
La primera alternativa que buscan es que empresas como Meta, Apple y Samsung incorporen una representación rosa del lazo de concientización que actualmente aparece en amarillo en muchos dispositivos.
Si eso no sucede, el siguiente paso será presentar una propuesta formal ante el Consorcio Unicode, organismo internacional encargado de establecer los estándares para la incorporación de nuevos emojis.
“Estamos tratando de hacer el mayor ruido posible. Si las compañías no lo incorporan por iniciativa propia, en abril vamos a presentar la propuesta formal ante Unicode”, explicaron.
La presentación está prevista para 2027, cuando vuelva a habilitarse el período correspondiente para nuevas solicitudes.
Las fundadoras remarcaron que el proceso requiere demostrar que el símbolo tiene una demanda amplia y sostenida. Además, señalaron que es importante preparar correctamente la propuesta, ya que un emoji rechazado no puede volver a presentarse durante cuatro años.
“Queremos que se hable del cáncer de mama durante todo el año”
Más allá del objetivo tecnológico, las integrantes de Sirenas con Turbante insistieron en que la campaña tiene una finalidad mucho más importante: mantener presente la necesidad de realizar controles médicos y favorecer la detección temprana del cáncer de mama.
Según explicaron, octubre concentra numerosas actividades de concientización, pero consideran necesario que esos mensajes continúen durante el resto del año.
“Parece que solamente hablamos de cáncer de mama durante octubre. La idea es hablarlo todo el año, que esté presente y que todas las personas se hagan los controles y no los dejen pasar”, manifestaron.
En ese sentido, imaginaron situaciones cotidianas en las que el emoji podría convertirse en una manera sencilla de recordar a familiares y amigas la importancia de cuidar su salud.
“Poder mandarle un mensaje a una amiga o a alguien de la familia y preguntarle si se hizo los controles, acompañado del lazo rosa, creemos que nos puede unir a todos”, expresaron.
Las impulsoras también recordaron que el cáncer de mama puede afectar tanto a mujeres como a varones, aunque su aparición es mucho menos frecuente en estos últimos.
El mensaje central de la campaña es que el lazo rosa no sea únicamente un símbolo de octubre, sino una presencia constante en la comunicación digital.
Cómo sumarse a la campaña del lazo rosa
Las personas interesadas en acompañar la iniciativa pueden ingresar a la plataforma Change.org, donde se encuentra disponible la petición denominada “WhatsApp, sumá el lazo rosa”.
Enlace para firmar: https://www.change.org/SumaElLazoRosa