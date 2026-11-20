Luego de la fuerte tormenta que azotó a Rafaela durante la madrugada, el intendente Leonardo Viotti se refirió al operativo desplegado por el Municipio para atender las consecuencias del temporal y avanzar en la recuperación de los sectores afectados.
Tras el fuerte temporal, Viotti pidió paciencia a los vecinos y evalúa declarar la emergencia en Rafaela
El intendente pidió paciencia ante los destrozos del temporal, mientras coordina tareas de asistencia social y evalúa solicitar ayuda al gobierno provincial.
El mandatario explicó que las primeras tareas están concentradas en atender las emergencias, despejar las calles y recuperar el funcionamiento de los servicios. En ese sentido, indicó que distintos equipos municipales trabajan en la limpieza de las bocas de tormenta, aunque la acumulación de hojas y ramas vuelve a obstruirlas y dificulta el escurrimiento del agua.
Además, señaló que los equipos sociales comenzaron a asistir a los vecinos y realizan un relevamiento para identificar las situaciones que requieren intervención municipal y determinar qué familias necesitan ayuda.
Viotti pidió colaboración y paciencia a los vecinos
En medio del operativo, el intendente reconoció que la magnitud del temporal superó la capacidad de respuesta habitual del Municipio y pidió comprensión, especialmente a los habitantes de los barrios más afectados.
"Me gustó ver vecinos barriendo, juntando ramas y despejando bocas de tormenta. Eso es lo que quiero reconocer", expresó.
Asimismo, explicó que las prioridades están puestas en resolver las situaciones más urgentes y que las tareas de limpieza y recuperación continuarán durante los próximos días.
"Tal vez la ramita que está enfrente de su casa no es la emergencia. Tenemos que tener un poco de paciencia porque hay urgencias en otros lugares que tenemos que atender", manifestó.
Viotti también destacó que el operativo demanda un esfuerzo adicional de personal y recursos que no estaban contemplados en el funcionamiento habitual de los servicios municipales.
Contacto con la Provincia y evaluación de recursos extraordinarios
Por otra parte, el intendente confirmó que mantiene contacto con el gobernador Maximiliano Pullaro y que los equipos provinciales están al tanto de la situación que atraviesa Rafaela.
En ese marco, explicó que el Municipio está terminando de elaborar un relevamiento para presentar un informe sobre los daños y las necesidades de la ciudad, con el objetivo de gestionar asistencia provincial.
"Mucho de lo que está pasando supera nuestras capacidades, no solo operativas, sino principalmente económicas para poder resolver todo lo que necesitamos", sostuvo.
El mandatario también adelantó que evaluarán posibles refuerzos para los servicios municipales y la necesidad de disponer de recursos extraordinarios. Para ello, mantendrán conversaciones con el Concejo Municipal y analizarán incluso la posibilidad de declarar la emergencia.
No obstante, aclaró que todavía no hay una decisión tomada y que primero necesitan contar con un diagnóstico preciso de las consecuencias del temporal.
Mientras tanto, la Guardia Urbana y el 147 continúan recibiendo llamados y relevando las distintas situaciones para completar el informe sobre el estado de la ciudad.