El especialista en Defensa, Bryan J. Mayer, recorrió la zona inundada de Santa Fe a bordo de una de las embarcaciones del Ejército Argentino que brinda apoyo en la zona y destacó la preparación y la vocación de servicio del personal militar que participa.
Mayer recorrió la zona inundada de Santa Fe y destacó la actuación del Ejército
El ex asesor del Ministro de Defensa valoró la respuesta coordinada entre Nación, Provincia y municipio frente a la emergencia y destacó la presencia militar en todo el territorio santafesino, junto con su trayectoria de apoyo a la comunidad.
Durante la navegación, quien fuera corresponsal de guerra en Ucrania e Israel, acompañó a los efectivos que recorren el sector y permanecen disponibles para intervenir ante los requerimientos del municipio, ya sea para evacuar personas y animales, resguardar bienes o trasladar insumos.
“Hay que valorar el trabajo inmediato entre Nación, Provincia y municipio para dar respuesta a la emergencia. A la hora de gestionar y ayudar a los vecinos, no hay diferencias partidarias que valgan”, sostuvo Mayer.
En ese sentido, remarcó la importancia de sostener la cooperación entre las autoridades: “Las diferencias ideológicas se marcan en las campañas electorales. Después hay que gestionar todos juntos, desde el lugar en el que la gente puso a cada uno. Los vecinos necesitan respuestas y quienes tenemos responsabilidades debemos contribuir para que lleguen”.
Mayer dedicó un reconocimiento especial al compromiso de los militares. “El personal de las Fuerzas Armadas está a disposición las 24 horas, los siete días de la semana. Son hombres y mujeres que también tienen problemas, familias y necesidades. Más allá de sus dificultades personales o de si cobran más o cobran menos, siempre están preparados para salir y poner el cuerpo. No buscan excusas para dejar de ayudar. Esa vocación es admirable y su sacrificio merece reconocimiento”, expresó.
Asimismo, destacó el vínculo entre las unidades militares y las comunidades santafesinas. “Santa Fe tiene una fuerte presencia militar en su territorio, con Batallones, Liceos Militares, Bases Aéreas, Fábricas Militares y radares, junto a una historia de apoyo a la población frente a inundaciones y otras emergencias. Es importante conocer y valorar conjuntamente esa capacidad que existe en nuestra provincia y que se construye con preparación, entrenamiento y compromiso”, señaló.
También recordó la jornada sobre prevención de emergencias que impulsó en agosto en Rafaela junto a líderes municipales y comunales de todos los signos partidarios, en la que expuso el teniente coronel Pablo Campi, jefe del Batallón de Ingenieros Anfibios 121, con asiento en Santo Tomé.
“Invité al Teniente Coronel a explicar cómo se preparaba su tropa para responder ante los posibles efectos de El Niño. Hoy vemos en el terreno lo que nos explicó en Rafaela: reacción instantánea ante la emergencia, personal preparado, medios disponibles y disposición para actuar cuando las autoridades civiles lo requieren. Detrás de esa respuesta hay un trabajo previo que no ocurre por arte de magia”, concluyó.