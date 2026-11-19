Fenómeno El Niño

Mayer recorrió la zona inundada de Santa Fe y destacó la actuación del Ejército

El ex asesor del Ministro de Defensa valoró la respuesta coordinada entre Nación, Provincia y municipio frente a la emergencia y destacó la presencia militar en todo el territorio santafesino, junto con su trayectoria de apoyo a la comunidad.