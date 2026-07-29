En Rosario

El mismo déficit de crecimiento que tuvo Messi: un fallo obliga a una prepaga a cubrir un tratamiento

La Justicia Federal ordenó garantizar la cobertura de un tratamiento con hormona de crecimiento para un adolescente rosarino de 13 años y avanzó sobre los directivos de una prepaga y una obra social por incumplir una medida cautelar. La enfermedad es la misma que atravesó Lionel Messi durante su infancia y el caso vuelve a poner en discusión los límites del criterio económico de las prestadoras frente al derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes.