En Venado Tuerto

Owen Crippa: "No es un mérito mío, fue la providencia"

El Teniente de Navío (VGM) de la Armada Argentina relató su heroica actuación durante la Guerra de Malvinas y presentó su libro "Con la Patria en el Alma". Además, cuestionó la falta de políticas de Estado en torno al Atlántico Sur y dio detalles sobre la repatriación del avión y la construcción de un museo en Sunchales. Más charlas este viernes.