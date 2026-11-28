El sur santafesino vivió este viernes una jornada histórica en materia de infraestructura vial. Con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, quedó oficialmente inaugurado el primer tramo de la Ruta Provincial 96, entre Miguel Torres y Chovet, una obra que modificará la conectividad de buena parte del departamento General López y abrirá nuevas perspectivas de desarrollo para la región.
Una jornada histórica para el sur santafesino: Pullaro inauguró el primer tramo de la Ruta 96
La nueva traza pavimentada marca la etapa inicial de un corredor de 52,5 kilómetros que conectará Miguel Torres con Venado Tuerto y ofrecerá una alternativa clave a la Ruta Nacional 33
La trascendencia del acontecimiento estuvo marcada por un dato en el que autoridades hicieron hincapié durante los actos: hacía más de 35 años que no se inauguraba una nueva ruta en la provincia de Santa Fe.
La habilitación del flamante corredor tuvo dos escenarios y una importante participación popular. El primero de los cortes de cinta se concretó en la rotonda de intersección con la Ruta Provincial 14, en jurisdicción de Miguel Torres, donde nace la nueva traza.
Pullaro estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Salud, Silvia Ciancio; la senadora departamental Leticia Di Gregorio; el secretario de Vinculación Regional, Roberto “Tito” Vergé; el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; los diputados provinciales Sofía Galnares y Leo Calaianov; las autoridades de Vialidad Provincial Pablo Seghezzo y Benjamín Gianetti, y presidentes comunales de la región.
Una caravana sobre el flamante pavimento
Finalizado el primer acto protocolar, una multitudinaria caravana de vehículos recorrió los 13,5 kilómetros que separan ambos extremos del tramo inaugurado. Automóviles particulares, vehículos antiguos, una autobomba del cuartel de Bomberos Voluntarios de Chovet y una ambulancia formaron parte de la celebración.
La llegada a la localidad estuvo acompañada por un espectáculo circense en la nueva rotonda de acceso, donde se concretó el segundo corte de cinta, encabezado por Pullaro y el presidente comunal de Chovet, Mauricio Lucic.
Allí, ante una importante convocatoria de vecinos, se desarrolló el acto central, que contó con los discursos del gobernador, del ministro Enrico y del mandatario comunal. Los fuegos artificiales y la presentación musical de Nueva Cumbia le dieron continuidad a una celebración que trascendió las formalidades protocolares y se convirtió en una verdadera fiesta popular.
Un punto de inflexión para Chovet
Visiblemente emocionado, Lucic puso en dimensión el significado que tiene la obra para la comunidad y definió su inauguración como un quiebre histórico para la localidad.
El presidente comunal hizo especial hincapié en las posibilidades de crecimiento que se abren a partir de la pavimentación del corredor y expresó su confianza en que la infraestructura permita potenciar las capacidades productivas y generar nuevas oportunidades de desarrollo.
Para Chovet, la Ruta 96 representa mucho más que una obra vial. La posibilidad de contar con una conexión pavimentada hacia distintos puntos de la región supone mejores condiciones para la circulación de vecinos, la actividad económica y la integración territorial.
Una inversión que transforma
El tramo inaugurado comprende 13,5 kilómetros de pavimento y dos rotondas, pero constituye apenas la primera etapa de un proyecto de mayor envergadura que vinculará a Venado Tuerto con la Ruta Provincial 14, pasando por Carmen, Elortondo y Chovet, hasta llegar a Miguel Torres.
Mientras el primer sector ya se encuentra habilitado, el gobierno provincial avanza simultáneamente en los dos tramos restantes.
El segundo comprende 25 kilómetros entre Chovet y Elortondo, donde actualmente se realizan trabajos de corrimiento de alambrados, movimiento de suelo, ejecución de capas estructurales y construcción de alcantarillas.
La tercera etapa abarca otros 14 kilómetros entre Elortondo y Venado Tuerto, pasando por Carmen. En ese sector comenzaron las tareas de construcción del terraplén y de una alcantarilla en las inmediaciones de la nueva Circunvalación venadense.
Una vez completadas las tres etapas, la Ruta Provincial 96 tendrá una extensión de 52,5 kilómetros y se consolidará como una alternativa a la Ruta Nacional 33, uno de los corredores más importantes del sur santafesino.