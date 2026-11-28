Los conductores de Rafaela, Sunchales y localidades de la región tendrán una nueva opción para acceder al sistema de peaje electrónico. Desde el próximo lunes 30 de noviembre, la empresa Autovía al Norte (AUNOSA) pondrá en funcionamiento un Centro de Atención al Usuario (CAU) donde se podrá tramitar el TelePASE y obtener su instalación sin costo.
Rafaela tendrá un centro para tramitar e instalar el TelePASE gratis
Autovía al Norte habilitará un nuevo Centro de Atención al Usuario frente al Aeroclub Rafaela, junto a la Universidad Nacional de Rafaela. Los conductores podrán gestionar su adhesión al sistema de peaje electrónico e instalar el dispositivo gratuitamente, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 17:00.
La iniciativa busca facilitar el acceso a este mecanismo de pago, que permite atravesar las estaciones de peaje habilitadas sin necesidad de realizar el pago manual en cada pasada.
Además de la colocación del dispositivo, los usuarios recibirán asesoramiento personalizado para completar la adhesión y configurar correctamente el servicio.
¿Dónde se podrá instalar el TelePASE gratuito en Rafaela?
El nuevo punto de atención funcionará sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 219, en la colectora Ángela de la Casa, en su intersección con Hipólito Vieytes.
Como referencia, las instalaciones estarán ubicadas frente al Aeroclub Rafaela y junto a la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf). El centro atenderá de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00, a partir del 30 de noviembre.
De esta manera, quienes habitualmente circulan por la Ruta 34 podrán acercarse al establecimiento para gestionar la incorporación al sistema.
¿Cómo obtener el TelePASE sin pagar?
Para realizar el trámite, los interesados deberán dirigirse al nuevo Centro de Atención al Usuario dentro de los horarios habilitados.
Allí podrán solicitar la adhesión al sistema y acceder a la instalación gratuita del dispositivo electrónico en su vehículo. Desde Autovía al Norte indicaron que tanto la gestión como la colocación serán sin costo para los usuarios.
Por el momento, no se especificó qué documentación será necesaria para completar el trámite, por lo que se recomienda consultar los requisitos al concurrir.
Cabe aclarar que la gratuidad corresponde al trámite y a la instalación del TelePASE, no al pago de las tarifas de peaje que correspondan por su utilización.
¿Para qué sirve el TelePASE?
El TelePASE es un sistema de cobro electrónico que permite identificar los vehículos mediante un dispositivo instalado en el parabrisas.
Al pasar por una estación de peaje compatible, el sistema registra automáticamente el tránsito y realiza el cobro a través del medio de pago asociado.
Esta modalidad permite agilizar el paso por las cabinas habilitadas y evitar las operaciones de pago manual, ofreciendo mayor comodidad para quienes utilizan frecuentemente las rutas.
Todos los datos para realizar el trámite
Fecha de inicio: lunes 30 de noviembre de 2026.
Lugar: Ruta Nacional 34, kilómetro 219, Rafaela.
Ubicación: colectora Ángela de la Casa e Hipólito Vieytes.
Referencia: frente al Aeroclub Rafaela, junto a la UNRaf.
Días y horarios: lunes a viernes, de 8:00 a 17:00.
Costo: adhesión e instalación del dispositivo totalmente gratuitas.
La apertura del nuevo Centro de Atención al Usuario permitirá ampliar las posibilidades de acceso al TelePASE para automovilistas de Rafaela y toda la región.