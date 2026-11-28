Desde el lunes 30

Rafaela tendrá un centro para tramitar e instalar el TelePASE gratis

Autovía al Norte habilitará un nuevo Centro de Atención al Usuario frente al Aeroclub Rafaela, junto a la Universidad Nacional de Rafaela. Los conductores podrán gestionar su adhesión al sistema de peaje electrónico e instalar el dispositivo gratuitamente, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 17:00.