De las plumas a los huesos: un viaje histórico y natural por Sastre en la nueva muestra del Museo
Este último sábado el Museo Municipal Dr. Rodolfo Doval Fermi de la cabecera del departamento San Martín inauguró una exposición que se centra en el aprendizaje de los niños. Tres salas para jugar y conocer el patrimonio ambiental, los mamíferos de la megafauna que habitaron el centro oeste y el pasado de los carnavales de la ciudad.
El Museo Municipal Rodolfo Doval Fermi de la ciudad de Sastre – cabecera del departamento San Martín – inauguró una nueva muestra interactiva. Se trata de "Museo en juego", exposición a través de la cual ofrece a niños y niñas una experiencia única a través del juego y el aprendizaje. Estará abierta hasta el mes de diciembre.
“El objetivo es que los más pequeños jueguen y aprendan sobre las cosas que hacemos. Generalmente las exhibiciones están orientadas a gente adulta, por eso optamos en esta ocasión por los chicos”, explicó la directora de la casa histórica, Elisa Oitana, en diálogo con este medio.
Las exposición lúdico – educativa consta de tres salas de juego, cada una centrada en temas que invitan a la exploración y el descubrimiento: megafauna, carnavales y patrimonio natural local. “Está pensada para chicos de 2 a 10 años. Pedimos que vengan acompañados de un adulto para que los juegos sean en conjunto, haya una transmisión de conocimientos”, aclararon.
Un recorrido por la muestra
En la Sala de megafauna los niños podrán conocer a las impresionantes criaturas que habitaron nuestro planeta hace miles de años. Está diseñada para estimular la curiosidad y el asombro al aprender sobre la fauna extinta de nuestro entorno y los ecosistemas que solían existir.
“Trabajamos con los cuatro grandes mamíferos del pleistoceno. Para que la gente se haga una idea son aquellos de la Era de Hielo. Acá nos encontramos con el gliptodonte que se extrajo en nuestra localidad en 1998”, detallaron.
En tanto, en la habitación de carnavales los pequeños podrán sumergirse en la rica tradición de los corsos locales. A través de juegos interactivos y actividades creativas, los visitantes aprenderán sobre las costumbres, las vestimentas y los elementos festivos que caracterizan a nuestras celebraciones, promoviendo el sentido de comunidad y la construcción identitaria.
“Hay mucho sobre del Rey Momo, algo que a nosotros nos emociona cuando se quema la última noche de la fiesta pero pocos conocen realmente su historia. También hacemos énfasis en las máscaras, donde los niños pueden crear su propio estilo”, adelantó Oitana.
Por último, el espacio de patrimonio natural local tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de cuidar y proteger nuestro entorno natural. A través de actividades prácticas y recursos visuales, se fomenta el amor y el respeto hacia la biodiversidad y los espacios naturales de la región.
“Acá encontramos árboles nativos y aves que habitan en ellos. Hay trabajo con temperas, colores, reconocimiento del canto de los pájaros. Buscamos que se pueda sostener el ecosistema equilibrado, y para poder lograrlo debemos conocer del tema”.
Apertura
Durante el mes de octubre, la exposición estará abierta todos los días por la mañana y los fines de semana de 17 a 20. La entrada es libre y gratuita.
"Museo en juego es una oportunidad perfecta para que los niños y niñas no solo se diviertan, sino que también se conviertan en embajadores del conocimiento sobre nuestra historia y naturaleza", explicaron desde la casa histórica y agregó: "Buscamos que esta experiencia sea enriquecedora y accesible para todas las familias de la comunidad".
