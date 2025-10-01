Departamento San Martín

De las plumas a los huesos: un viaje histórico y natural por Sastre en la nueva muestra del Museo

Este último sábado el Museo Municipal Dr. Rodolfo Doval Fermi de la cabecera del departamento San Martín inauguró una exposición que se centra en el aprendizaje de los niños. Tres salas para jugar y conocer el patrimonio ambiental, los mamíferos de la megafauna que habitaron el centro oeste y el pasado de los carnavales de la ciudad.