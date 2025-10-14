Pasión fierrera: primer encuentro de ex pilotos de fórmulas del interior en Casilda

Este sábado, el Museo del Automóvil de Casilda fue escenario del primer encuentro de ex pilotos de fórmulas del interior del país, un evento que reunió a destacados protagonistas de categorías emblemáticas como Limitada Santafesina, Limitada Cordobesa, Entrecor, Fórmula 5, Limitada 29 y Limitada 31, entre otras.
Desde la comisión organizadora se mostraron muy satisfechos por la convocatoria. “La verdad estamos muy contentos por cómo respondió la gente. Nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos organizado”, expresó Norberto Gentili, ex piloto casildense, en diálogo con El Litoral.
Se reunieron figuras del automovilismo de distintas provincias del país.
El evento, declarado de interés provincial, tuvo gran repercusión entre aficionados y vecinos de la región, quienes compartieron anécdotas, recuerdos y momentos de camaradería, reviviendo la pasión por el automovilismo que marcó una época en las pistas del interior del país.
Chapas patentes y beneficios para vehículos antiguos
Durante la jornada, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) entregó chapas patentes y permisos de circulación para vehículos antiguos. “Hemos entregado ocho chapas y quedan algunos que todavía no han podido venir. En poco tiempo volveremos a la localidad”, indicó Carlos Torres, director del organismo provincial.
Se reunieron figuras del automovilismo de distintas provincias del país.
Esta iniciativa se enmarca en la ley N°13542, que regula el patentamiento de autos antiguos, especiales y de colección. Los vehículos deben superar los 30 años de antigüedad, pasar por una verificación de originalidad con la participación de APSV y un verificador oficial, y contar con seguro obligatorio.
Con esta nueva chapa patente, los coleccionistas podrán acceder a beneficios exclusivos, simplificando la gestión de sus automóviles clásicos y fomentando su exhibición en eventos a nivel provincial y nacional.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.