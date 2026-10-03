El Complejo Cultural La Estación de Vera se convirtió en escenario de un encuentro con la identidad y la historia de distintas comunidades de la región. Allí se encuentra abierta al público la muestra itinerante “Abanderados”, que reúne las banderas oficiales de más de 60 localidades de Santa Fe y Córdoba.
Más de 60 localidades están representadas en la muestra "Abanderados" en Vera
Vera es escenario de una exposición itinerante que reúne las banderas oficiales de más de 60 localidades de Santa Fe y Córdoba. La propuesta puede visitarse hasta el martes 6 de octubre y ya comenzó a ser recorrida por establecimientos educativos de la ciudad.
La exposición, que ya comenzó a ser recorrida por escuelas de la ciudad, forma parte del Programa Abanderados del Ente Cultural Santafesino y propone conocer las representaciones que cada comunidad eligió para reflejar parte de su identidad.
Un recorrido por las identidades locales
La muestra reúne banderas oficiales de localidades de ambas provincias, ofreciendo un recorrido por diferentes símbolos, diseños y elementos vinculados con la historia y las características de cada comunidad.
Además de las banderas, la exposición incorpora información histórica que permite conocer el origen y el significado de las distintas representaciones.
La propuesta apunta a poner en valor el patrimonio cultural de las localidades y mostrar la diversidad de identidades que conviven en la región.
Las escuelas, protagonistas del recorrido
Distintos establecimientos educativos de Vera ya comenzaron a visitar la exposición, convirtiendo a la muestra en una oportunidad para acercar a estudiantes al conocimiento de la historia y los símbolos de otras comunidades.
El recorrido también busca despertar el interés por la creación y el reconocimiento de símbolos propios en aquellas localidades que todavía no cuentan con una bandera oficial.
De esta manera, “Abanderados” combina una propuesta cultural con una mirada educativa, utilizando las banderas como punto de partida para conocer la historia y las particularidades de cada localidad.
Se puede visitar hasta el 6 de octubre
La muestra permanecerá en el Complejo Cultural La Estación hasta el martes 6 de octubre.
Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 y de 14:30 a 20:00, mientras que los sábados y domingos puede recorrerse de 15:00 a 19:00.
La entrada es una oportunidad para conocer en un mismo espacio las banderas de decenas de localidades y acercarse a la diversidad cultural que caracteriza a Santa Fe y la región.