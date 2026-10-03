En el Complejo La Estación

Más de 60 localidades están representadas en la muestra "Abanderados" en Vera

Vera es escenario de una exposición itinerante que reúne las banderas oficiales de más de 60 localidades de Santa Fe y Córdoba. La propuesta puede visitarse hasta el martes 6 de octubre y ya comenzó a ser recorrida por establecimientos educativos de la ciudad.