Instituciones educativas, deportivas, sociales y culturales, además de distintas comunas del departamento San Cristóbal, recibieron aportes por un total de $61.389.759 correspondientes a diferentes programas provinciales.
Más de $61 millones en aportes para instituciones y localidades del departamento San Cristóbal
Los recursos corresponden a distintos programas provinciales y fueron destinados a obras de infraestructura, viajes de estudio, actividades deportivas y culturales, funcionamiento y mejoras en espacios comunitarios. Los beneficiarios pertenecen a San Cristóbal, Huanqueros, Aguará Grande, Capivara, Constanza, La Cabral, La Lucila y Ñanducita.
La entrega se realizó en el Centro Cívico Departamental de San Cristóbal y contempló recursos destinados a obras de infraestructura, viajes de estudio, actividades deportivas y culturales, gastos de funcionamiento y mejoras en espacios comunitarios.
Los fondos alcanzaron a instituciones y gobiernos locales de San Cristóbal, Huanqueros, Aguará Grande, Capivara, Constanza, La Cabral, La Lucila y Ñanducita.
Recursos para mejorar la infraestructura educativa
Entre los principales aportes se encuentran los Fondos de Atención a Necesidades Inmediatas (FANI) destinados a dos establecimientos educativos.
La Escuela Normal Superior N.º 40 “Mariano Moreno”, de San Cristóbal, recibió $21.845.609 para la ejecución de veredas y contrapisos de galerías en los sectores norte y oeste del edificio.
En tanto, el Núcleo Rural de Educación Secundaria Orientada N.º 1610 de Aguará Grande obtuvo $16.894.150 para la instalación de una nueva línea de suministro eléctrico.
Los recursos permitirán avanzar con intervenciones vinculadas a las condiciones edilicias y de funcionamiento de ambos establecimientos.
Viajes de estudio, deporte y actividades institucionales
Una parte de los aportes fue destinada a acompañar actividades educativas de estudiantes de distintas localidades.
En Aguará Grande, las escuelas N.º 610 y N.º 6276 recibieron fondos para realizar un viaje de estudio a la ciudad de Santa Fe. En Capivara, la Escuela N.º 6350 “Gustavo Martínez” obtuvo un aporte para un viaje a Miramar que realizará junto con la Escuela N.º 555 de Colonia La Clara.
También recibieron recursos la Escuela N.º 6121 de Constanza, para un viaje de estudios a Sunchales; la Escuela N.º 414 y la EESO N.º 611 de La Cabral, para un viaje a Villa Carlos Paz; la Escuela N.º 1611 de La Lucila, con el mismo destino; y la Escuela N.º 6025 de Ñanducita, para un viaje de estudios a Miramar.
En el ámbito deportivo y social, se otorgaron aportes al Grupo Folklórico Instinto, al Club Independiente para el Torneo Competitivo de Fútbol Infantil “Diablito”, al Club Ferro Dho para el viaje del equipo femenino “Las Loritas” y al Club Policial para una actividad de capacitación.
También se destinaron fondos a instituciones educativas de Huanqueros para actividades vinculadas con las fiestas de egresados y a la Escuela N.º 6350 y la Escuela N.º 555 para la realización de actividades conjuntas.
Obras y funcionamiento en distintas localidades
Los aportes también contemplaron obras y necesidades de funcionamiento de gobiernos locales.
La Comuna de Huanqueros recibió fondos del programa de Obras Menores para ejecutar cordón cuneta en las cuatro calles que rodean la plaza principal.
En La Cabral se otorgaron recursos a la comuna para la organización de las fiestas patronales, mientras que en La Lucila se destinó un aporte a gastos de funcionamiento.
En Ñanducita, los fondos serán utilizados para reparar el techo del salón social y colaborar con la organización de las fiestas patronales.
Durante la jornada también se entregaron láminas vinculadas con la figura histórica de Estanislao López destinadas a escuelas e instituciones, junto con ejemplares de la Constitución de la Provincia de Santa Fe para localidades del departamento.
En conjunto, los recursos distribuidos superan los $61,3 millones y abarcan una diversidad de necesidades planteadas por establecimientos educativos, clubes, agrupaciones y gobiernos locales de ocho localidades del departamento San Cristóbal.