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Más de $61 millones en aportes para instituciones y localidades del departamento San Cristóbal

Los recursos corresponden a distintos programas provinciales y fueron destinados a obras de infraestructura, viajes de estudio, actividades deportivas y culturales, funcionamiento y mejoras en espacios comunitarios. Los beneficiarios pertenecen a San Cristóbal, Huanqueros, Aguará Grande, Capivara, Constanza, La Cabral, La Lucila y Ñanducita.