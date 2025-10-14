Se inició tras un llamado anónimo

Operativo policial en Malabrigo: cuatro detenidos por abigeato y hallazgo de marihuana

El hecho ocurrió en el barrio Vía Sur, donde personal policial, con la presencia de testigos y previa autorización del propietario, allanó la vivienda de Adán Andrés Villán (30). En el lugar se encontraban Alan Rodrigo Ramírez (22) y Mauricio Livio Fabián Álvarez (28), quienes al notar la presencia policial intentaron huir con una bolsa blanca que contenía un costillar de unos 10 kilos y un cuchillo con rastros de sangre y pasto.