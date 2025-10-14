Operativo policial en Malabrigo: cuatro detenidos por abigeato y hallazgo de marihuana

Un operativo realizado por la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” en la zona urbana de Malabrigo derivó en la detención de cuatro personas, el secuestro de carne de origen ilegal, plantas de marihuana y un cuchillo con manchas de sangre.
La investigación se inició tras un llamado anónimo que alertó sobre actividad sospechosa en la ciudad.
El hecho ocurrió en el barrio Vía Sur, donde personal policial, con la presencia de testigos y previa autorización del propietario, allanó la vivienda de Adán Andrés Villán (30).
En el lugar se encontraban Alan Rodrigo Ramírez (22) y Mauricio Livio Fabián Álvarez (28), quienes al notar la presencia policial intentaron huir con una bolsa blanca que contenía un costillar de unos 10 kilos y un cuchillo con rastros de sangre y pasto.
Paralelamente, numerarios de la Comisaría 6ta. de Malabrigo informaron que Ariel Andrés Lugo (43) había denunciado la carneada ilegal de un ternero raza Bradford en su campo, ubicado en la zona conocida como ex-fábrica Pinatti.
En el lugar se hallaron restos del animal, incluyendo una vaina servida, y se constató la faena con intervención de un médico veterinario.
Aprehensiones y nuevos hallazgos
Tras vincular ambos hechos, se procedió a la detención de Ramírez y Álvarez por abigeato, y de Villán por encubrimiento. Posteriormente, se realizó un allanamiento en la vivienda de Ramírez, donde se encontraron ocho plantas de lo que parecía ser cannabis.
Durante el procedimiento, Roberto Fermín Ramírez, hermano del allanado, protagonizó un violento incidente con la policía y quedó detenido por resistencia a la autoridad.
Las plantas fueron sometidas a pruebas de campo por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), arrojando resultado positivo para marihuana. El fiscal de turno, Dr. Leandro Benegas, ordenó que se atribuyera también a los Ramírez la causa por tenencia simple de estupefacientes.
Más carne recuperada
La investigación incluyó entrevistas a vecinos, quienes confirmaron que los hermanos Ramírez y Álvarez habrían ofrecido carne de manera clandestina durante la madrugada. Algunos incluso entregaron voluntariamente bolsas con productos cárnicos adquiridos a los implicados.
El veterinario examinó la carne secuestrada y determinó que podría corresponder al ternero denunciado por Lugo, debido a la presencia de restos de pelaje y cortes irregulares, característicos de una faena ilegal.
Traslado y alojamiento
Los detenidos fueron trasladados a la Sección 19 de Los Pumas en Vera para completar los trámites de rigor, luego al nosocomio local para revisación médica y finalmente quedaron alojados en la Alcaidía de la Unidad Regional XIX, a la espera de la resolución judicial. La causa está a cargo de la Fiscalía Nº 4 de Reconquista, bajo la supervisión del Dr. Leandro Benegas.
