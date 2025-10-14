#HOY:

Cayó el prófugo del hospital Cullen: lo atraparon en el playón de la Municipalidad de Santa Fe

José Luis Oliva, de 36 años, había escapado el domingo del hospital donde estaba internado con custodia policial. Este martes fue recapturado tras casi 48 horas de intensa búsqueda. Afrontará un nuevo cargo por evasión.

El evadido vuelve a estar tras las rejas. Foto: Gentileza
 14:04
Por: 

La libertad le duró poco. José Luis Oliva, el preso que había protagonizado una cinematográfica fuga del Hospital Cullen el pasado domingo, fue recapturado este martes por la mañana en pleno centro de la ciudad de Santa Fe.

El hombre, de 36 años, fue detectado por efectivos policiales mientras deambulaba por el playón del Palacio Municipal, donde intentaba pasar desapercibido entre transeúntes y empleados del lugar.

Lo vieron, lo reconocieron y no tuvieron dudas

El operativo se concretó cerca de las 8.30, cuando el Jefe y la Subjefa de la Comisaría Primera —que participaban del patrullaje por la zona— advirtieron la presencia de un individuo con características similares a las del evadido.

Imagen ilustrativa. Las complicaciones se trasladan hacia la explanada de la Municipalidad. Crédito: Luis CetraroEl prófugo fue detectado mientras deambulaba por el playón de la Municipalidad. Foto: archivo

Tras una rápida verificación, confirmaron que se trataba de Oliva y procedieron a su inmediata detención, poniéndole fin a una búsqueda que había mantenido en vilo a la fuerza policial durante casi dos días.

De inmediato, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó nuevamente a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Un escape en plena siesta

La evasión de Oliva había ocurrido el domingo 12 de octubre alrededor de las 14.30, cuando aprovechó un descuidado momento de custodia dentro de la sala penitenciaria del hospital José María Cullen.

El interno, que se encontraba en calidad de “detenido comunicado”, debía recibir el alta médica o ser trasladado nuevamente a su unidad de detención. Sin embargo, en ese instante de descoordinación entre el personal policial y médico, el preso vio la oportunidad y escapó.

Preso por robar dos veces en cuatro días un quiosco de la zona del hospital CullenEl preso había escapado del hospital Cullen. Foto: archivo

Durante casi dos días, distintas unidades de la policía provincial —incluyendo el Comando Radioeléctrico, la Brigada Motorizada y personal de Investigaciones— desplegaron un operativo para dar con su paradero.

Finalmente, fue la Comisaría Primera la que logró concretar la captura en el corazón administrativo de la ciudad.

Volver a empezar (tras las rejas)

Oliva, además de continuar con la causa original por la que había sido detenido, ahora sumará un nuevo proceso judicial por “Evasión”, figura penal prevista para quienes burlan la custodia del Estado.

Fuentes del caso indicaron que, tras su reingreso al sistema penitenciario, se evaluará reforzar las medidas de seguridad en pacientes detenidos hospitalizados, a fin de evitar nuevos episodios similares.

Preocupación por los controles

El caso reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad en hospitales públicos, donde los detenidos suelen permanecer bajo guardia mínima durante tratamientos o internaciones.

“Son situaciones complejas, con espacios abiertos y mucha circulación. No es la primera vez que ocurre”, señaló una fuente policial consultada por El Litoral.

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Hospital José María Cullen
Santa Fe

