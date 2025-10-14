Recapturado

Cayó el prófugo del hospital Cullen: lo atraparon en el playón de la Municipalidad de Santa Fe

José Luis Oliva, de 36 años, había escapado el domingo del hospital donde estaba internado con custodia policial. Este martes fue recapturado tras casi 48 horas de intensa búsqueda. Afrontará un nuevo cargo por evasión.