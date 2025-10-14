Inseguridad en Santa Fe

Violento robo en barrio Sur: lo ataron, lo golpearon y le vaciaron la billetera virtual

El violento asalto ocurrió en una vivienda de calle 4 de Enero al 1400. Dos delincuentes redujeron a la víctima, lo golpearon y escaparon con dinero en efectivo y una transferencia hecha desde su celular.