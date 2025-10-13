#HOY:

Altos del Valle: amenazaba a vecinos con una poderosa “tumbera”

Se trataba de un hombre de 36 años fue fue arrestado por la policía. Lo interceptaron en el cruce de calle Los Nogales y pasaje Azahares, a metros de la avenida Aristóbulo del Valle.

El artefacto que portaba el sospechoso.
 23:31
 / 
Por: 

Un hombre de 36 años fue arrestado este lunes en las calles de barrio Altos del Valle, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

Según trascendió, vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 para alertar sobre la presencia de un sujeto armado y amenazante en inmediaciones del cruce de calle Los Nogales y pasaje Azahares, a escasos metros de la transitada avenida Aristóbulo del Valle.

Una patrulla del Comando Radioeléctrico acudió en auxilio y los uniformados sorprendieron en el lugar indicado al sospechoso, que no ofreció resistencia al ser reducido y esposado.

"Fierro"

Al requisarlo, los policías hallaron las piezas que conformaban un arma de fuego de fabricación casera (conocida vulgarmente como “tumbera”) y una bala de grueso calibre.

Este hombre, que tiene 36 años, fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

