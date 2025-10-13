Golpeal microtráfico

La PDI desarticuló varios “búnkeres” de droga en la zona norte de Santa Fe

Allanamientos en los barrios Nuevo Horizonte y San José dejaron cocaína, dinero y una detenida embarazada. Una adolescente fue puesta bajo resguardo. Intervino la fiscal Rosana Peresín. Autorizó el juez Martín Torres.