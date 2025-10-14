Santa Fe: rompió una vidriera en plena zona céntrica y fue detenido a las pocas cuadras
El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en el comercio Impacto Local, (venta de indumentaria y calzado deportivo y urbano), ubicado en Mendoza 2500. El ladrón alcanzó a sustraer mercadería, pero fue rápidamente capturado por la policía.
Durante la madrugada del martes, un violento episodio de vandalismo y robo sacudió la tranquilidad del microcentro santafesino. Un individuo rompió la vidriera de un comercio de indumentaria y calzado, ubicado en Mendoza al 2500, entre 25 de Mayo y San Martín, y alcanzó a llevarse parte de la mercadería exhibida.
El hecho ocurrió poco antes de las 5 de la mañana en el negocio denominado Impacto Local, un reconocido comercio dedicado a la venta de ropa urbana y deportiva.
Estruendo en la madrugada
De acuerdo a los testimonios recabados, todo comenzó con un fuerte estruendo que despertó a los vecinos del sector. El sonido del vidrio estallando hizo que varios residentes se asomaran y dieran aviso inmediato al 911. El ladrón había utilizado un elemento contundente para romper la vidriera del local y sustraer algunas prendas antes de escapar a pie por la zona céntrica.
Rápido accionar policial
Gracias al llamado de los vecinos y a la rápida respuesta del Comando Radioeléctrico, los agentes iniciaron un operativo de búsqueda que permitió interceptar y detener al sospechoso a pocas cuadras del lugar.
El individuo fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición del fiscal en turno, mientras se recuperaba parte de la mercadería robada.
Malestar y preocupación
El episodio generó malestar y preocupación entre los comerciantes del área, quienes aseguraron que no es la primera vez que este tipo de hechos ocurre en la zona. “Últimamente se ven muchos daños y robos de este tipo. Estamos cada vez más vulnerables”, expresó uno de los dueños de un negocio cercano.
Hace unos días un conocido comercio dedicado a la venta de artículos de cosmética y peluquería (ubicado en San Jerónimo al 2900) a también fue atacado por un delincuente que rompió vidriera y sustrajo mercaderías.
En esa oportunidad su encargado señaló su malestar al haber sufrido cinco robos en tres meses. “Estamos desesperanzados ya, porque hemos tenido cinco robos en tres meses, todos con roturas de vidriera”,
La seguidilla de robos y ataques vandálicos en el casco histórico de la ciudad mantiene en alerta tanto a los comerciantes como a las autoridades policiales, que reforzaron los patrullajes nocturnos. También se dispuso una mayor vigilancia en la cuadrícula que comprende no solamente la peatonal santafesina, sino que también se extiende a los comercios ubicados sobre calle San Jerónimo
Mientras tanto, el propietario de Impacto Local deberá afrontar los daños materiales en la vidriera, además de las pérdidas por la mercadería sustraída.
