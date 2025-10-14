Vandalismo

Santa Fe: rompió una vidriera en plena zona céntrica y fue detenido a las pocas cuadras

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en el comercio Impacto Local, (venta de indumentaria y calzado deportivo y urbano), ubicado en Mendoza 2500. El ladrón alcanzó a sustraer mercadería, pero fue rápidamente capturado por la policía.