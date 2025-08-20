Un exagente de la PAT y sus cómplices fueron imputados por abigeato en Vera

En la tarde noche del martes, el fiscal Carlos Koguc imputó a Luis Daniel Quintana, Juan Cruz Esquivel, Etelvina Silva, Carmen Patricia Lugo y Emanuel Jesús Pared (exfuncionario policial de la PAT Rosario) por dos episodios de abigeato ocurridos en zona rural de la ciudad de Vera, en perjuicio del productor Julio Dante Thomas. La audiencia estuvo presidida por el juez Sergio Olivera.
El primero de los hechos imputados ocurrió el 13 de agosto de 2025 en el paraje La Concordia, a 4 kilómetros al norte de Vera.
Según la acusación, Quintana y Esquivel maniataron un ternero de unos 150 kilos, pelaje pampa colorado e identificado con caravana, que se encontraba en el corral junto a otros 38 animales, y lo cargaron en la caja de una camioneta para transportarlo.
Emanuel Pared fue condenado el 29 de mayo de 2023 por encubrimiento agravado en concurso real con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a la pena de 3 años de ejecución condicional e igual plazo de inhabilitación efectiva para ejercer la función policial.
Mientras tanto, Pared, Silva y Lugo se desplazaban en un Fiat Palio gris (dominio LLQ 713), haciendo de “campana” y comunicándose por handy con los otros imputados. Para ingresar al predio, los acusados rompieron el candado del portón de ingreso.
Este hecho fue calificado como abigeato doblemente calificado, por haberse concretado mediante la ruptura de candado y por la participación de varios sujetos activos.
En Las Turquitas
En tanto, el segundo atribuido a la banda se produjo el 21 de julio de 2025 en el establecimiento Las Turquitas, también propiedad de Thomas, ubicado a 2,5 km de Vera.
Allí, de acuerdo al relato del fiscal, los acusados faenaron una vaca preñada de unos 450 kilos, pelaje colorado pampa e identificada con caravana interna.
En el lugar dejaron la cabeza del animal sin cuerear y se llevaron el resto del cuerpo. Durante un allanamiento en el domicilio de Etelvina Silva se secuestraron trozos de cuero que, según pericia veterinaria, pertenecían a la vaca sustraída. En el mismo procedimiento se incautó el Fiat Palio, en cuyo baúl se hallaron restos de sangre vacuna.
Este hecho fue caratulado como abigeato agravado por la participación de dos o más personas.
Evidencias y actuaciones
La Fiscalía detalló que se cuentan con actas de procedimiento, entrevistas a testigos, informes veterinarios, allanamientos positivos, secuestro de elementos y pericias que vinculan directamente a los imputados con ambos hechos.
Actuaron como defensores el abobado Guido Fernández, en representación de Esquivel, y el Luis Pérez, de la Defensa Pública, por el resto de los imputados.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.