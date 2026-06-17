Judiciales

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por abuso sexual y grooming en Vera

Se trata de Ramón Alberto Romero, de 27 años, a quien además se le impuso la pena por grooming. La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral que se realizó en los tribunales verenses. La fiscal Elizabet Aguirre representó al MPA en el debate. Los ilícitos fueron cometidos entre diciembre de 2023 y abril de 2024.