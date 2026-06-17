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Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por abuso sexual y grooming en Vera

Se trata de Ramón Alberto Romero, de 27 años, a quien además se le impuso la pena por grooming. La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral que se realizó en los tribunales verenses. La fiscal Elizabet Aguirre representó al MPA en el debate. Los ilícitos fueron cometidos entre diciembre de 2023 y abril de 2024.

Vera: cinco años de cárcel para un joven por abusar de una adolescente.Vera: cinco años de cárcel para un joven por abusar de una adolescente.
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Un hombre de 27 años identificado como Ramón Alberto Romero fue condenado a cinco años de prisión por haber abusado sexualmente de una adolescente y por grooming en una localidad del departamento de Vera. Así fue resuelto por el juez Martín Gauna Chapero, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales verenses.

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La fiscal Elizabet Aguirre representó al MPA en el debate. Tras conocer la condena, valoró que "el magistrado consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos".

Asimismo, la fiscal informó que “se realizó otra audiencia en la que solicitamos la prisión preventiva del condenado, y nuestro planteo fue rechazado”.

Los hechos

La funcionaria del MPA afirmó que "entre diciembre de 2023 y abril de 2024, en reiteradas oportunidades, el condenado se comunicó con la víctima por WhatsApp".

Al respecto, puntualizó que "Romero se valió de la inmadurez sexual de la joven y de la asimetría de poder con ella y la convenció de que le envíe fotografías íntimas suyas".

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Por otra parte, la fiscal resaltó que "el miércoles 21 de febrero de 2024, durante la madrugada, el condenado se comunicó con la adolescente y acordó un encuentro con ella".

“Romero se dirigió hasta la casa de la víctima, la esperó afuera y luego se trasladaron hasta su domicilio, donde abusó sexualmente de la adolescente”, subrayó.

La fiscal puntualizó que "la madre de la víctima encontró en el celular de su hija los mensajes con las fotos y los videos de la adolescente, quien realizó la denuncia inmediatamente".

Calificación penal

Romero fue condenado por la autoría del delito de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual y contacto telemático con una menor con fines sexuales (grooming).

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