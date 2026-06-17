Tres instituciones educativas del departamento San Justo accederán a más de 44 millones de pesos para la ejecución de obras de infraestructura y mantenimiento edilicio a través del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), una herramienta destinada a financiar intervenciones urgentes en establecimientos escolares de la provincia.
Destinan más de $44 millones para obras de infraestructura en tres escuelas del departamento San Justo
Los fondos corresponden al programa FANI y permitirán ejecutar mejoras edilicias en establecimientos educativos de San Justo, Videla y Pedro Gómez Cello. Además, una residencia geriátrica de Gobernador Crespo recibirá un aporte de $33 millones.
Los aportes beneficiarán a escuelas de las localidades de San Justo, Videla y Pedro Gómez Cello, donde se realizarán trabajos vinculados a mejoras estructurales, reparación de edificios e instalaciones de servicios esenciales.
La inversión más importante corresponde al Jardín de Infantes Nucleado N.º 186 "Dr. Jorge Luis Arnold" de la ciudad de San Justo, que recibirá $20.044.940 para el recambio de cubiertas de techos en salas y el retechado de la losa del sector de sanitarios.
Por su parte, la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N.º 8274 "Eliseo Videla", de la localidad de Videla, contará con un aporte de $21.916.219 destinado al recalce de cimientos, reparación de revoques y renovación de aberturas en distintas dependencias del edificio.
En tanto, la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 351 "Carmen Allio de Martínez", de Pedro Gómez Cello, recibirá $2.802.000 para concretar la instalación y unificación del servicio de gas, una obra considerada clave para mejorar las condiciones de funcionamiento del establecimiento.
Inversión en infraestructura educativa
Los fondos otorgados forman parte del programa FANI, impulsado por el Ministerio de Educación de Santa Fe para atender necesidades prioritarias de infraestructura escolar y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades educativas.
Las obras previstas permitirán resolver problemas edilicios específicos y contribuirán a mejorar la seguridad, el confort y la funcionalidad de los espacios utilizados diariamente por estudiantes, docentes y personal escolar.
Aporte para una residencia geriátrica
Además de las inversiones destinadas al ámbito educativo, se formalizó un convenio para la asignación de recursos a la Residencia Geriátrica Santa Rosa de la localidad de Gobernador Crespo.
El acuerdo contempla un aporte de 33 millones de pesos para el año en curso, destinado al funcionamiento de la institución en el marco de los programas provinciales orientados a la atención y acompañamiento de personas mayores.
Los fondos serán utilizados para fortalecer las prestaciones y servicios que brinda la residencia, una entidad que cumple un rol fundamental en la atención de adultos mayores de la región.