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Destinan más de $44 millones para obras de infraestructura en tres escuelas del departamento San Justo

Los fondos corresponden al programa FANI y permitirán ejecutar mejoras edilicias en establecimientos educativos de San Justo, Videla y Pedro Gómez Cello. Además, una residencia geriátrica de Gobernador Crespo recibirá un aporte de $33 millones.