En el norte santafesino

Reconquista: continuará preso un hombre acusado de abusos reiterados contra un adolescente

Así fue dispuesto a raíz de lo solicitado por la fiscal Georgina Díaz en una audiencia desarrollada en los tribunales reconquistenses. Si bien la Defensa solicitó que se impongan normas de conducta alternativas a la privación de la libertad, la funcionaria del MPA se opuso y la jueza Norma Senn hizo lugar a los argumentos de la Fiscalía.