Continuará en prisión preventiva un hombre de 43 años cuyas iniciales son RRG acusado de abusar sexualmente de un adolescente de su entorno familiar en Reconquista. De acuerdo con la investigación de la fiscal Georgina Díaz, el hombre investigado mantenía una relación de pareja con la madre de la víctima.
Reconquista: continuará preso un hombre acusado de abusos reiterados contra un adolescente
Así fue dispuesto a raíz de lo solicitado por la fiscal Georgina Díaz en una audiencia desarrollada en los tribunales reconquistenses. Si bien la Defensa solicitó que se impongan normas de conducta alternativas a la privación de la libertad, la funcionaria del MPA se opuso y la jueza Norma Senn hizo lugar a los argumentos de la Fiscalía.
La continuidad de la privación cautelar de la libertad fue ordenada por la jueza Norma Senn, en una audiencia realizada en los tribunales reconquistenses. El acusado, por su parte, estuvo presente de forma remota desde el establecimiento penal en el que está alojado.
“La Defensa solicitó que el imputado recuperé la libertad con normas de conducta”, explicó la fiscal. “Sin embargo, desde la Fiscalía nos opusimos, desarrollamos nuestros argumentos, la magistrada hizo lugar a nuestro planteo y dispuso que continúe la prisión preventiva en un establecimiento del Servicio Penitenciario”, agregó.
“En relación con este caso, ya presentamos la acusación en la Oficina de Gestión Judicial en la que solicitamos una condena a 15 años y seis meses de prisión”, especificó la fiscal y añadió que “estamos a la espera de que se fije la realización de la audiencia preliminar”.
Abusos reiterados
Díaz sostuvo que “entre diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025, el acusado abusó sexualmente de la víctima en reiteradas oportunidades”. Al respecto, puntualizó que “los ilícitos tuvieron lugar en una casa en la que convivían, donde generalmente el agresor se quedaba a cargo de cuidar al adolescente”.
“Por las características de los ilícitos y el contexto intrafamiliar en el que fueron cometidos, los abusos tuvieron entidad suficiente para interferir en el libre y progresivo desarrollo sexual del hijo de la pareja del acusado”, aseveró la fiscal.
Calificación penal
Al hombre que quedó en preventiva se le atribuyó la autoría de una tentativa de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y promoción a la corrupción de menores. Los delitos se le atribuyeron calificados por la guarda y por la convivencia.