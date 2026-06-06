La ciudad de Vera ya vive el clima de festejo por su 134º aniversario y se prepara para compartir durante todo el mes de junio una amplia agenda de propuestas deportivas, culturales, recreativas y sociales destinadas a vecinos de todas las edades.
Vera conmemora 134 años de historia con actividades para todas las edades
El cronograma culminará el 23 de junio con el Acto Oficial y el Festival Aniversario en el Paseo de las Artes, donde vecinos y visitantes compartirán una jornada especial para homenajear la historia y el crecimiento de la ciudad.
La programación, organizada por la Municipalidad de Vera, busca generar espacios de encuentro y participación comunitaria, poniendo en valor la identidad local, el talento de sus artistas y el trabajo de las instituciones que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.
Entre las actividades previstas se destacan la tradicional Corrida Ciudad de Vera, una bicicleteada familiar, obras de teatro, torneos deportivos, encuentros de hockey, una jornada de cicloturismo y el acto conmemorativo por el Día de la Bandera.
También habrá lugar para la literatura con la presentación del libro “Anécdotas”, una recopilación de relatos realizada por la Asociación Verense de Escritores.
Acto central
El punto culminante de las celebraciones tendrá lugar el próximo 23 de junio, fecha en la que se conmemora la fundación de la ciudad. Ese día, desde las 14 horas, el Paseo de las Artes será escenario del Acto Oficial y del tradicional Festival Aniversario, que reunirá a vecinos y visitantes en una jornada pensada para celebrar la historia, el presente y el futuro de Vera.
Durante la presentación del programa de actividades, la intendente Paula Mitre destacó el significado especial que tiene esta fecha para la comunidad.
“Es un momento para unirnos, encontrarnos, celebrar y fortalecer el espíritu de comunidad”, expresó la mandataria, quien además invitó a todos los verenses a participar de las distintas propuestas organizadas para la ocasión.
Mitre señaló que cada una de las actividades fue pensada con el objetivo de generar espacios de integración y disfrute para toda la familia, resaltando el trabajo conjunto de las distintas áreas municipales involucradas en la organización.
En materia cultural, la intendente puso especial énfasis en la participación de artistas locales y emprendedores, quienes tendrán un lugar destacado dentro de los festejos.
Espacios creativos
“Vera es una generadora de talentos que vamos a lucir”, afirmó, al tiempo que remarcó la importancia de brindar espacios para mostrar la creatividad, el trabajo y las expresiones culturales que identifican a la ciudad.
Del anuncio también participaron el director de Cultura, Eduardo Perot; el director de Deportes, Milton David; el secretario de Obras Públicas, Juan Cruz Ferroni; y el concejal Marcos Rubianes, quienes acompañan la organización de las distintas actividades previstas para el mes aniversario.
Además de los festejos, la agenda institucional de la ciudad incluirá importantes inauguraciones y actos oficiales. En ese marco, la intendente anticipó la visita del ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, prevista para el próximo martes.
Durante la jornada se concretará la entrega de diez viviendas, la inauguración de 260 metros de pavimento sobre calle Hipólito Yrigoyen y la habilitación de un nuevo canal de desagüe en calle Belgrano, entre otras actividades vinculadas al desarrollo urbano y la infraestructura local.
Con una agenda que combina deporte, cultura, tradición y obras para la comunidad, Vera se encamina a celebrar un nuevo aniversario reafirmando el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo que han marcado su crecimiento a lo largo de más de un siglo de historia.