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Esperanza: refuerzan el mantenimiento de desagües ante el pronóstico de lluvias intensas

Las tareas se realizaron en puntos estratégicos de la ciudad, priorizando sectores con dificultades de escurrimiento y reclamos vecinales, con el objetivo de optimizar la respuesta del sistema de drenaje ante el pronóstico de un período de lluvias intensas asociado al fenómeno climático conocido como “Súper Niño”.

La ciudad avanza con tareas de prevención hídrica y mantenimiento de la red pluvialLa ciudad avanza con tareas de prevención hídrica y mantenimiento de la red pluvial
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Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de drenaje urbano frente a posibles eventos climáticos de gran magnitud, la Municipalidad de Esperanza finalizó una nueva etapa de limpieza y mantenimiento de desagües mediante la utilización de un camión desobstructor especializado.

Los trabajos forman parte de una estrategia preventiva impulsada por la Secretaría de Obras e Infraestructura Pública, en el marco de los pronósticos que anticipan un período de lluvias por encima de los valores habituales debido a la posible influencia del fenómeno climático conocido como “Súper Niño”.

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Para llevar adelante las tareas, el municipio contrató mediante licitación pública 80 horas de servicio de un equipo especializado, permitiendo intervenir sectores considerados prioritarios por su estado de conservación, las dificultades de escurrimiento detectadas y los reclamos formulados por vecinos.

Prevención ante un escenario de mayores precipitaciones

Las acciones estuvieron orientadas a optimizar el funcionamiento de la red de drenaje urbana antes de la llegada de los meses de mayores precipitaciones, reduciendo riesgos de anegamientos y mejorando la capacidad de evacuación del agua de lluvia.

Entre los puntos intervenidos se incluyeron sectores estratégicos de la ciudad y también desagües ubicados sobre la Ruta Provincial Nº 70, una vía de circulación clave donde resulta fundamental evitar acumulaciones de agua sobre la calzada que puedan afectar la seguridad vial.

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Desde el municipio señalaron que mantener limpios y operativos los conductos pluviales constituye una de las herramientas más importantes para minimizar el impacto de las lluvias intensas, especialmente en áreas urbanas consolidadas donde la infraestructura presenta varios años de antigüedad.

Una infraestructura compleja que requiere mantenimiento constante

Las características de gran parte de la red pluvial de Esperanza representan un desafío permanente para las tareas de mantenimiento.

Muchos de los conductos intervenidos fueron construidos décadas atrás y poseen diámetros reducidos, de entre 30 y 40 centímetros, lo que limita su capacidad de transporte frente a eventos extraordinarios de lluvia.

A ello se suma la presencia de raíces que ingresan al interior de las cañerías, antiguas conexiones que atraviesan los conductos y extensos tramos de más de cien metros sin cámaras de inspección intermedias, una situación que dificulta considerablemente las tareas de limpieza y conservación.

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La problemática resulta especialmente visible en sectores céntricos de la ciudad, donde la red de drenaje responde a diseños propios de otra época. Allí predominan conductos de pequeñas dimensiones, pendientes insuficientes y trazados ubicados bajo veredas, condiciones que favorecen la aparición de obstrucciones y reducen la eficiencia hidráulica del sistema.

La secretaria de Obras e Infraestructura Pública, Micaela Nagel, explicó que estas intervenciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento preventivo.

“Se trata de trabajos complejos que requieren equipamiento específico debido a las características y la antigüedad de gran parte de la infraestructura existente. Por eso decidimos contratar este servicio y priorizar los sectores que presentaban mayores dificultades para el escurrimiento”, señaló la funcionaria.

Nuevas intervenciones previstas para las próximas semanas

Desde el área de Obras Públicas destacaron además que la experiencia desarrollada durante el año pasado permitió comprobar mejoras significativas en los sectores intervenidos, especialmente durante episodios de lluvias intensas.

Según indicaron, los resultados obtenidos alentaron la decisión de continuar profundizando estas acciones mediante nuevas contrataciones del servicio y la ampliación de los trabajos hacia otros puntos de la ciudad.

En ese sentido, Nagel adelantó que durante la próxima semana comenzará una nueva etapa de intervención con el camión desobstructor, complementando estas tareas de mantenimiento con distintas obras estructurales que el municipio ejecuta para optimizar el drenaje urbano y aumentar la capacidad de evacuación de excedentes hídricos.

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Las tareas recientemente concluidas abarcaron diversos sectores distribuidos en distintos barrios de la ciudad, entre ellos las intersecciones de Dr. Gálvez y General Paz; Dr. Gálvez y Lavalle; Dr. Gálvez y Crespo; Dr. Gálvez y Saavedra; López y Planes y General Paz; 9 de Julio y Moreno; Maradona y Güemes; Simón de Iriondo entre Colón y Almafuerte; América y Ruta Provincial Nº 70; J. J. Paso y Güemes; y el sector de Ruta Provincial Nº 6 y avenida De los Colonizadores.

Con estas acciones, el municipio busca fortalecer la infraestructura hídrica existente y mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad frente a escenarios climáticos cada vez más exigentes, apostando a una combinación de mantenimiento preventivo y obras de largo plazo para garantizar un mejor funcionamiento del sistema de drenaje urbano.

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