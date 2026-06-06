En un sector clave de la ciudad

Esperanza: refuerzan el mantenimiento de desagües ante el pronóstico de lluvias intensas

Las tareas se realizaron en puntos estratégicos de la ciudad, priorizando sectores con dificultades de escurrimiento y reclamos vecinales, con el objetivo de optimizar la respuesta del sistema de drenaje ante el pronóstico de un período de lluvias intensas asociado al fenómeno climático conocido como “Súper Niño”.