Inclusión

Impulsan en Vera un espacio de alfabetización digital para personas mayores

La Municipalidad de Vera abrió la inscripción para un Taller de Alfabetización Digital Inicial destinado a adultos mayores. La propuesta, que se desarrollará en la Casa de la Cultura, busca brindar herramientas básicas para el uso de teléfonos celulares y promover una mayor autonomía en el entorno digital.