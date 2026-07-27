La Municipalidad de Vera invita a personas de la tercera edad a participar del Taller de Alfabetización Digital Inicial, una iniciativa orientada a quienes desean adquirir conocimientos básicos sobre el manejo de dispositivos móviles y las nuevas tecnologías.
Impulsan en Vera un espacio de alfabetización digital para personas mayores
La Municipalidad de Vera abrió la inscripción para un Taller de Alfabetización Digital Inicial destinado a adultos mayores. La propuesta, que se desarrollará en la Casa de la Cultura, busca brindar herramientas básicas para el uso de teléfonos celulares y promover una mayor autonomía en el entorno digital.
El objetivo del espacio es que los participantes puedan aprender, conectarse y ganar autonomía en el mundo digital, incorporando herramientas prácticas que faciliten el uso cotidiano del celular y el acceso a servicios, aplicaciones y formas de comunicación cada vez más presentes en la vida diaria.
Cuándo y dónde se realizará
El taller se llevará a cabo todos los lunes, de 16 a 18 horas, en la Casa de la Cultura de Vera.
La capacitación estará a cargo de María Rosa Bertone, Técnica en Comunicación Social, mientras que la coordinación y gestión del proyecto corresponde a María Inés Bertone, maestranda de la Maestría en Gestión y Asesoramiento Pedagógico de las Organizaciones Educativas de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
La propuesta forma parte de un proyecto impulsado por la Universidad Nacional de Rosario, con el acompañamiento de la Municipalidad de Vera.
Inscripciones abiertas
Las inscripciones comenzarán el lunes 27 de julio, en el horario de 8 a 12, y se realizarán de manera presencial en la Casa de la Cultura.
Desde el municipio destacaron que esta iniciativa apunta a reducir la brecha digital y generar un espacio de aprendizaje accesible para los adultos mayores, promoviendo su inclusión y participación en una sociedad cada vez más vinculada a las tecnologías digitales. El proyecto cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Vera.