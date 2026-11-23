Futuro incierto

Algodonera Avellaneda: sin oferta del Banco Nación, buscan interesados para salvar los empleos y las plantas

Tras la negativa de la banca pública a ejercer su opción de compra en Reconquista, la Justicia definirá el futuro de la textil el 30 de noviembre. El pliego de venta evaluará con mayor puntaje las propuestas integrales que garanticen la continuidad operativa para la campaña 2027 y conserven la mayor cantidad de trabajadores.