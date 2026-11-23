El Banco de la Nación Argentina declinó ejercer su derecho de adquisición preferente sobre la hilandería y tejeduría de Algodonera Avellaneda en Reconquista. La decisión fue comunicada al expediente de quiebra y quedó incorporada en una resolución complementaria firmada el viernes 20 de noviembre por el juez Fabián Lorenzini y la secretaria Janina Yoris.
Algodonera Avellaneda: sin oferta del Banco Nación, buscan interesados para salvar los empleos y las plantas
Tras la negativa de la banca pública a ejercer su opción de compra en Reconquista, la Justicia definirá el futuro de la textil el 30 de noviembre. El pliego de venta evaluará con mayor puntaje las propuestas integrales que garanticen la continuidad operativa para la campaña 2027 y conserven la mayor cantidad de trabajadores.
La medida aclara las reglas del proceso de venta, fija los valores de referencia de los establecimientos y aprueba un formulario oficial para presentar propuestas. El plazo general vence el lunes 30 de noviembre a las 11.30 y la apertura de ofertas será ese mismo día a las 12.30, en una audiencia presencial y virtual.
La resolución también deja constancia de que la hilandería de Reconquista se encuentra bajo un protocolo de suspensión de actividades, después de haber funcionado en producción normal hasta octubre de 2026.
Según el documento judicial, el Directorio del Banco Nación resolvió desistir de la opción de compra preferente sobre la planta de Reconquista y, en consecuencia, del derecho a compensar su crédito privilegiado en esta instancia.
Por esa decisión, queda sin aplicación el procedimiento especial de opción y mejora previsto en la sentencia del 10 de noviembre. La propuesta productiva integral pasa a comprender los tres activos productivos de la empresa, ubicados en Reconquista, Bandera y General Pinedo.
Valores de referencia
Para la hilandería y tejeduría de Reconquista, el juzgado tomó la tasación informada por el Banco Nación, que distingue el valor de venta normal de la planta industrial y el de las maquinarias hipotecadas.
La suma asciende a $18.107 millones, equivalentes a US$11.607.051, conforme al tipo de cambio promedio comprador-vendedor del banco del 20 de noviembre, de $1.560 por dólar. Ese equivalente se utilizará para evaluar las ofertas.
El juzgado tomó el valor de venta normal de la planta más las maquinarias como referencia para esta licitación. El pliego aclara expresamente que se admiten ofertas inferiores a los valores de referencia.
En ese línea, las tasaciones quedaron de la siguiente manera: hilandería y tejeduría de Reconquista, US$11.607.051; desmotadora de Bandera, Santiago del Estero, US$4.000.000; desmotadoras de General Pinedo, Chaco, US$4.025.000; inmueble de calle Luis Sáenz Peña 1066/74, CABA, US$1.750.000; exdesmotadora de El Colorado, Formosa, US$110.000.
Peso del empleo
Las propuestas por activos productivos se evaluarán mediante una matriz de cien puntos. El precio representará hasta 35 puntos y los puestos de trabajo comprometidos, hasta 25. El resto se distribuirá entre el plan productivo, las condiciones de cobro y la solvencia del oferente.
Para medir los compromisos laborales, el pliego establece dotaciones de referencia de 122 puestos en Reconquista, 15 en Bandera y 24 en General Pinedo, salvo que la Sindicatura informe otras cifras.
El plan productivo deberá detallar el destino de los activos, el cronograma de puesta en marcha para la campaña 2027, las inversiones de mantenimiento y capital de trabajo, sus fuentes de financiamiento, el abastecimiento de fibra y el destino comercial de la producción.
La mayor oferta económica, por sí sola, no otorga derecho a la adjudicación. Entre las propuestas integrales, se dará preferencia a la que conserve fuentes de trabajo en la hilandería.
Prioridad
La oferta integral por los tres activos productivos tendrá preferencia siempre que no implique una pérdida notoria de valor.
Si no se presenta una propuesta integral, el juzgado priorizará la alternativa que permita adjudicar todos los activos productivos. En su defecto, se favorecerá la que incluya la hilandería de Reconquista.
Además, una combinación que incluya una propuesta por al menos dos plantas tendrá preferencia sobre las ofertas individuales, salvo que represente una pérdida notoria de valor.
La resolución deberá comparar expresamente la mejor oferta integral con la mejor combinación de propuestas parciales. Según el pliego, el juzgado resolverá dentro de los cinco días hábiles posteriores a la apertura, previa intervención de la Sindicatura.
Como regla general, el adjudicatario deberá depositar el 30% del precio dentro de los cinco días hábiles judiciales de notificada la adjudicación.
Con ese depósito y las garantías aceptadas podrá entregarse la tenencia. La posesión definitiva se otorgará contra el pago total del precio, salvo que el juzgado establezca expresamente otro criterio.