Avellaneda impulsa la capacitación de jóvenes para el desarrollo local
En una jornada de orientación vocacional, el municipio destacó la importancia de la formación continua como herramienta de crecimiento personal y comunitario. El intendente Gonzalo Braidot alentó a seguir estudiando en todas las etapas de la vida.
La propuesta incluyó charlas motivacionales y stands de 20 instituciones educativas, que ofrecen diversas opciones de formación y capacitación.
“Nosotros tenemos algo muy claro desde el municipio y desde la comunidad de Avellaneda: el motor principal de nuestra ciudad es el desarrollo, la producción y el trabajo", señaló el intendente Gonzalo Braidot, al dejar inaugurada la Jornada de Orientación Profesional, que tuvo lugar el jueves 14 de agosto en el Círculo Católico de Obreros.
El mandatario enlazó su afirmación con que «para que todo eso exista, una de las patas fundamentales es formarse, nunca dejar de aprender, nunca dejar de estudiar, tengamos la edad que tengamos”.
Acompañado por la directora de Juventudes, Abril Lunz, el jefe del gobierno local recorrió el espacio y dialogó con estudiantes y expositores. Lunz destacó: "Hace un par de meses comenzamos el trabajo de campo, visitando cada escuela para realizar el test vocacional".
En ese sentido, dijo que "a partir de esos resultados, organizamos los stands y sumamos propuestas que no habían estado en ediciones anteriores. Este año, además de las carreras universitarias y terciarias, hubo un gran interés por opciones con salida laboral rápida. Muchos jóvenes nos contaron que su idea es capacitarse primero en algo que les permita trabajar pronto y, en paralelo, iniciar una carrera de grado. También nos sorprendió la cantidad de chicos que ya tienen o quieren iniciar un emprendimiento, por lo que incorporamos charlas sobre negocios, que creemos van a ser muy útiles para ellos".
La jornada reafirmó el compromiso del municipio con el desarrollo integral de sus jóvenes, brindando herramientas que fortalezcan tanto su presente como su futuro profesional.
Oportunidades
Braidot remarcó la importancia de generar oportunidades de formación para que los jóvenes puedan desarrollarse en la ciudad y en la región. “Buscamos generar permanentemente oportunidades de formación, porque queremos que nuestros jóvenes se queden acá, que se queden en Avellaneda, que se queden en la región, a formarse, a crecer, a generar un emprendimiento propio, a desarrollarse. El desarrollo de cada uno de ellos va a hacer que también se desarrolle la región”, afirmó.
En tanto, subrayó el rol del Estado municipal en la creación de alternativas educativas y laborales: “Es importante que los que estamos aquí, en lugares importantes del Estado, generemos esas alternativas para que nuestros jóvenes se queden aquí, porque los queremos ver aquí”.
Además, reafirmó que la educación secundaria, terciaria y universitaria es clave para el futuro de Avellaneda: “Nuestra columna vertebral en el gobierno municipal es la producción, en su concepto amplio: la industria, el campo, la tecnología, la innovación, el comercio. Y una de las patas claves es la formación. Si no tenemos gente formada para desarrollar un emprendimiento, para generar mejoras en cualquier tipo de empleo, para progresar en la vida o en las profesiones que vayan eligiendo, es inviable que la región se desarrolle”.
Paralelamente, sostuvo que la formación de “buenos ciudadanos” comienza en la familia y en las escuelas, pero debe complementarse con oportunidades locales: “Queremos que aquí, en la ciudad que tanto quieren y que los vio crecer, se puedan formar para progresar en la vida”.
El intendente Gonzalo Braidot y la directora de Juventudes, Abril Lunz.
– Son políticas de innovación, intendente, de educación que se mantienen en el tiempo, son políticas de Estado en Avellaneda ¿Cómo se logra, cómo se planifica?
– Nosotros en Avellaneda tenemos muy claro que una política pública, para que tenga un impacto real, tiene que ser una política a largo plazo. Y lo venimos haciendo desde siempre. Por supuesto, continuando desde gestiones anteriores, lo que considerábamos que estaba bien, porque es parte de un plan de ciudad que tenemos. Y en este año en particular, relanzamos la planificación comunitaria de nuestra ciudad, en vísperas de los 150 años, para repensar todos estos caminos que estamos llevando adelante, en conjunto, en comunidad, con todas las instituciones, para revalidar lo que venimos haciendo, para cambiar o incorporar cosas que aún nos faltan.
Y ese es un poco el camino que seguimos adelante. Sin duda alguna, el aspecto de la formación es clave en todo esto, porque hace también al nivel y calidad de ciudadano, que los ciudadanos nuestros, nuestros jóvenes y adultos, estén formados para ser verdaderos ciudadanos y que sean también quienes generen el desarrollo de la comunidad.
