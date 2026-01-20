#HOY:

Robo a la Escuela N° 928: la PDI realizó allanamientos y detuvo a dos sospechosos

La Policía de Investigaciones realizó dos allanamientos en barrio La Roseta, Avellaneda, por un robo calificado a la Escuela N° 928. Hay un detenido mayor y un menor aprehendido, y la causa continúa en investigación

 14:40
La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante dos allanamientos en la ciudad de Avellaneda en Barrio La Roseta, en el marco de una causa por Robo Calificado, denuncia radicada el día 16 de enero de 2026, en perjuicio del establecimiento educativo Escuela N° 928 “Bernardino Rivadavia”, de dicha ciudad.

Los efectivos mediante tareas investigativas y bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación, con intervención del Fiscal en turno Dr. Sebastián Galleano y de la Fiscal de Menores Dra. María Del Sastre.

Investigación

Logrando en uno de los domicilios el hallazgo y secuestro de elementos vinculados al hecho investigado, procediéndose a la aprehensión de un hombre, identificado como J.M.M, de 22 años, y a la detención de un menor identificado como F.U.E., de 17 años, este último requerido además por una causa por Evasión, conforme Art. 280 del Código Penal.

Entre los elementos secuestrados se destacan dos cajas de lápices de colores, marca Súper Color, de 12 unidades cada una.

Los involucrados fueron debidamente notificados de sus derechos, quedando ambos alojados conforme lo dispuesto por la Justicia. La investigación continúa en curso.

