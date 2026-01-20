Avellaneda

Robo a la Escuela N° 928: la PDI realizó allanamientos y detuvo a dos sospechosos

La Policía de Investigaciones realizó dos allanamientos en barrio La Roseta, Avellaneda, por un robo calificado a la Escuela N° 928. Hay un detenido mayor y un menor aprehendido, y la causa continúa en investigación