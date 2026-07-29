Durante la reunión se avanzó en las gestiones vinculadas a la pavimentación del Bv. 302, que permitirá concretar un nuevo tramo y para la cual se iniciarán los pasos administrativos necesarios para la licitación del entubado requerido. Esta iniciativa surge a partir de una decisión del Gobernador Maximiliano Pullaro.
Pavimentación, desagües y prevención: Avellaneda impulsa dos obras clave para su desarrollo
La primera etapa del Bv. 302 comenzará una vez que se concrete el desembolso provincial previsto en el convenio firmado entre ambas administraciones. Además, el proyecto de la Tercera Vía incorporará obras hidráulicas complementarias para mejorar el drenaje urbano
Asimismo, las autoridades analizaron los aspectos hídricos vinculados al proyecto de la 3era vía que unirá Avellaneda con Reconquista, con el objetivo de garantizar que la ejecución de esta intervención contemple las condiciones necesarias para un adecuado escurrimiento del agua, especialmente ante el escenario de emergencia climática que atraviesa el norte de la provincia.
También estuvieron presentes Gisela Acosta, Secretaria de Planeamiento Territorial y Obras Públicas; Mauricio Delbón, Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana; Diego Gallard, Secretario de Servicios Públicos; y Natalia Gallotti, Presidente del Concejo Municipal. el Intendente Gonzalo Braidot encabezó una reunión en la Municipalidad de Avellaneda junto al Secretario General del Ministerio de Obras Públicas, Marcos Renna; el Senador Orfilio Marcón; el Diputado Dionisio Scarpin; y el Director Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, para avanzar en obras estratégicas para la ciudad.
Durante la reunión se avanzó en las gestiones vinculadas a la pavimentación del Bv. 302, que permitirá concretar un nuevo tramo y para la cual se iniciarán los pasos administrativos necesarios para la licitación del entubado requerido. Esta iniciativa surge a partir de una decisión del Gobernador Maximiliano Pullaro.
Asimismo, las autoridades analizaron los aspectos hídricos vinculados al proyecto de la 3era vía que unirá Avellaneda con Reconquista, con el objetivo de garantizar que la ejecución de esta intervención contemple las condiciones necesarias para un adecuado escurrimiento del agua, especialmente ante el escenario de emergencia climática que atraviesa el norte de la provincia.
También estuvieron presentes Gisela Acosta, Secretaria de Planeamiento Territorial y Obras Públicas; Mauricio Delbón, Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana; Diego Gallard, Secretario de Servicios Públicos; y Natalia Gallotti, Presidente del Concejo Municipal.
Aspectos técnicos
La secretaria de Obras Públicas de Avellaneda, la arquitecta Gisela Acosta, brindó detalles para nuestro medio sobre los trabajos complementarios que se ejecutan en el marco de la construcción de la Tercera Vía, destacando la incorporación de nuevas obras hidráulicas destinadas a optimizar el drenaje de los sectores más comprometidos de la ciudad.
Acosta explicó que se analizó especialmente la situación de los desagües y la necesidad de prever infraestructura capaz de responder a lluvias de gran intensidad. «Se habló de la obra de la Tercera Vía y de los desagües de mayores dimensiones que se están ejecutando, especialmente en la zona de calle 2 y calle 14», sintetizó.
La funcionaria indicó que, si bien la construcción de la Tercera Vía modifica algunos sectores de la ciudad, el objetivo es aprovechar la intervención para incorporar obras que mejoren el comportamiento del sistema pluvial en los puntos más críticos.
«No es que la Tercera Vía esté afectando esos sectores, pero en lugares puntuales, como calle 2 y calle 14, se decidió ejecutar obras que permitan prever grandes lluvias y mejorar el escurrimiento del agua», graficó.
En ese punto añadió que la obra de la calle 302 está prevista en tres etapas. «La primera comprende el tramo hasta calle 327, tendrá un ancho de 12 metros e incluye la construcción de los entubados necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de desagües», mencionó.
Convenio firmado
En ese mismo sentido consultamos al mandatario municipal, quien se mostró entusiasmado por el trabajo en conjunto con funcionarios provinciales, Braidot confirmó que ya está firmado el convenio con la Provincia para poner en marcha la primera etapa de la pavimentación de la calle 302, una obra considerada clave para el crecimiento urbano de Avellaneda.
El tramo inicial se extenderá desde la calle 311 hacia el norte, hasta el ingreso al barrio Procrear. Allí se ejecutará un importante entubamiento y posteriormente la pavimentación de una avenida de 12 metros de ancho, con la proyección de continuar hasta la Ruta Provincial 31.
El intendente explicó que el Municipio ya avanza en el proceso licitatorio para la primera intervención, que consiste en la colocación del entubado sobre el lado este del corredor.
Para iniciar los trabajos resta la llegada del primer desembolso provincial, equivalente al 25 % del convenio. El acuerdo establece que la Provincia financiará el 80 % del costo total de la obra, mientras que el 20 % restante será afrontado por el Municipio. «La buena noticia es que el convenio ya está firmado. Ahora estamos a la espera de los fondos para poder comenzar una obra muy importante para Avellaneda», valoró Braidot.
Capacidad de escurrimiento
Durante la reunión también se definieron modificaciones en el proyecto de la Tercera Vía para reforzar su capacidad de escurrimiento ante la posibilidad de un ciclo climático influenciado por el fenómeno de El Niño.
El intendente remarcó que, si bien los estudios hidráulicos originales respaldaban el diseño previsto, se resolvió incorporar obras complementarias para brindar un mayor margen de seguridad. Entre las mejoras acordadas se destacan nuevos desagües de mayor capacidad en los sectores de calle 2 y calle 14, además de la ampliación del desagüe principal.
«Entendiendo que podemos enfrentar un fenómeno importante y que todavía estamos a tiempo de mejorar la obra desde el punto de vista hidráulico, se acordó incorporar estos adicionales para evitar inconvenientes durante los picos de lluvia», comentó el intendente de Avellaneda.
Según indicó Braidot, las modificaciones permitirán aumentar la capacidad del sistema de drenaje y reducir el riesgo de anegamientos en sectores sensibles de la ciudad, garantizando que la ejecución de la Tercera Vía contemple escenarios climáticos más exigentes.
Con estas definiciones, Avellaneda avanza en dos proyectos de infraestructura considerados prioritarios para mejorar la conectividad urbana y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema hídrico frente a eventos meteorológicos de gran magnitud.