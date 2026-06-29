El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, desarrolló una intensa agenda institucional en la ciudad cabecera que incluyó una visita al Escuadrón de Seguridad Vial de Gendarmería Nacional, encuentros con representantes del sector productivo y reuniones con autoridades educativas y deportivas.
Borla destacó el trabajo de Gendarmería Nacional y reafirmó su compromiso con la seguridad
El senador provincial Rodrigo Borla visitó el Escuadrón de Seguridad Vial de Gendarmería Nacional en San Justo, donde destacó la labor que la fuerza desarrolla en la prevención del delito y el control de las rutas nacionales. Además, mantuvo reuniones con representantes del Consorcio Caminero, una escuela primaria y una institución deportiva de la ciudad.
Durante su paso por las instalaciones de la fuerza federal, ubicadas sobre la Ruta Nacional Nº 11, el legislador mantuvo un encuentro de trabajo con el comandante a cargo del escuadrón vial de la región, oportunidad en la que volvió a expresar su respaldo a la labor que Gendarmería lleva adelante en el territorio.
"La tarea que realiza Gendarmería Nacional es fundamental y muy necesaria para nuestra región", sostuvo Borla, al tiempo que destacó la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones para fortalecer la seguridad y brindar respuestas a las necesidades de la comunidad.
Un trabajo conjunto en favor de la seguridad
Tras la reunión con las autoridades de la fuerza, el senador agradeció el permanente acompañamiento que ha recibido por parte de quienes estuvieron al frente del escuadrón y ratificó su disposición para continuar trabajando de manera articulada.
"Siempre estamos muy agradecidos con las autoridades de Gendarmería por el recibimiento. Con todos los comandantes que han estado al frente hemos trabajado coordinadamente y con grandes resultados. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajo y gestión en conjunto para lo que este escuadrón necesite, pero sobre todo agradecemos, en nombre de toda la comunidad, el enorme trabajo diario que llevan adelante", expresó.
Borla fue uno de los principales impulsores de las gestiones que hicieron posible la instalación y la continuidad de Gendarmería Nacional en San Justo, entendiendo que la presencia permanente de la fuerza constituye una herramienta clave para el fortalecimiento de la seguridad en el norte provincial.
El Escuadrón de Seguridad Vial "San Justo", creado el 4 de enero de 2008, tiene asiento sobre el kilómetro 569 de la Ruta Nacional Nº 11 y desarrolla tareas vinculadas al control del tránsito vehicular, además de la prevención e investigación de delitos federales como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.
Su jurisdicción se extiende a lo largo del corredor de la Ruta Nacional Nº 11, desde Recreo hasta Florencia, mediante las secciones de Seguridad Vial San Justo, Recreo y Avellaneda, lo que le otorga un rol estratégico dentro del esquema de seguridad federal en la provincia de Santa Fe.
Reunión con el Consorcio Caminero
En el marco de su recorrida, el senador también visitó la sede de la Sociedad Rural de San Justo, donde mantuvo un encuentro con las autoridades del Consorcio Caminero.
Durante la reunión se analizó el estado actual de la red de caminos rurales del departamento y se evaluaron las principales necesidades de mantenimiento e infraestructura que requiere el sector productivo.
Asimismo, se dialogó sobre las gestiones que serán impulsadas ante el Gobierno de Santa Fe para avanzar con obras que permitan mejorar la transitabilidad de los caminos rurales, fundamentales para el transporte de la producción agropecuaria y la conectividad de los establecimientos rurales.
Borla remarcó la importancia de sostener una agenda de trabajo permanente con las entidades vinculadas al sector agropecuario, considerando que la infraestructura vial constituye una herramienta indispensable para el desarrollo económico de la región.
Encuentros con instituciones de la ciudad
La actividad institucional del legislador también incluyó reuniones con autoridades de la Escuela Primaria Nº 6149 y del Club Atlético Tiro Federal de San Justo.
En ambos encuentros se abordaron las necesidades de cada institución y las posibles gestiones para acompañar proyectos vinculados al fortalecimiento de la educación y el desarrollo de las actividades deportivas y sociales.