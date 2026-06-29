Departamento San Justo

Borla destacó el trabajo de Gendarmería Nacional y reafirmó su compromiso con la seguridad

El senador provincial Rodrigo Borla visitó el Escuadrón de Seguridad Vial de Gendarmería Nacional en San Justo, donde destacó la labor que la fuerza desarrolla en la prevención del delito y el control de las rutas nacionales. Además, mantuvo reuniones con representantes del Consorcio Caminero, una escuela primaria y una institución deportiva de la ciudad.