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Asadores de la región competirán en la 4ª Fiesta Campeonato del Asado a la Estaca

El próximo fin de semana, el Parque de Prensa de Calchaquí será escenario de la cuarta edición de la Fiesta Campeonato del Asado a la Estaca. El evento, con entrada libre y gratuita, reunirá a asadores, emprendedores, artesanos y artistas en dos jornadas que combinarán gastronomía, tradición y espectáculos para toda la familia.

Todo listo para la 4ª Fiesta Campeonato del Asado a la Estaca en CalchaquíTodo listo para la 4ª Fiesta Campeonato del Asado a la Estaca en Calchaquí
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La ciudad de Calchaquí ultima los detalles para recibir la cuarta edición de la Fiesta Campeonato del Asado a la Estaca, un encuentro que se desarrollará los días 11 y 12 de julio en el Parque de Prensa y que volverá a reunir gastronomía, tradición y espectáculos en un evento de acceso libre y gratuito.

Diego Rojas y Lautaro Lioi quienes fueron los ganadores del concurso asadores costillar a la estaca. El segundo puesto fue para la dupla Antonio Olguín-Simón Arregue (Carmen del Sauce) y el último escalón del podio quedó para Marcelo Vagliente - Diego Tebes (San Vicente).Calchaquí se prepara para vivir la 4ª Fiesta Campeonato del Asado a la Estaca

La propuesta, organizada por la Agrupación Gaucha El Manolo con el acompañamiento del Gobierno de Calchaquí y el apoyo de empresas auspiciantes, busca consolidarse como uno de los principales encuentros populares del norte santafesino, convocando a vecinos y visitantes de toda la región.

El campeonato comenzará el domingo

La actividad central tendrá lugar el domingo 12 de julio con el tradicional concurso de asadores, que comenzará a las 7 de la mañana. Posteriormente, a las 9.30, se realizará el acto protocolar y, una vez finalizada la evaluación del jurado, los costillares elaborados durante la competencia serán puestos a la venta para el público.

Además, durante toda la jornada funcionará un completo servicio de buffet y se desarrollarán espectáculos musicales y de danzas, con la participación de artistas, músicos y ballets locales y regionales.

Foto: ArchivoCalchaquí se prepara para vivir la 4ª Fiesta Campeonato del Asado a la Estaca. Foto: Archivo

La celebración también contará con un importante espacio destinado a emprendedores y artesanos de Calchaquí y localidades vecinas, quienes exhibirán y comercializarán sus productos.

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La feria abrirá sus puertas el sábado desde las 14 horas y continuará durante toda la jornada del domingo, ofreciendo una amplia variedad de propuestas vinculadas con la producción local, las artesanías y la economía regional.

Un fin de semana para compartir las tradiciones

Más allá de la competencia gastronómica, la Fiesta Campeonato del Asado a la Estaca se ha convertido en un espacio de encuentro para las familias y en una oportunidad para poner en valor las costumbres criollas, la identidad regional y el trabajo de instituciones, emprendedores y artistas.

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Con entrada libre y gratuita, la organización espera una importante convocatoria para disfrutar de dos jornadas donde el asado, la música, las danzas y la producción local volverán a ser los grandes protagonistas.

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