Calchaquí

Asadores de la región competirán en la 4ª Fiesta Campeonato del Asado a la Estaca

El próximo fin de semana, el Parque de Prensa de Calchaquí será escenario de la cuarta edición de la Fiesta Campeonato del Asado a la Estaca. El evento, con entrada libre y gratuita, reunirá a asadores, emprendedores, artesanos y artistas en dos jornadas que combinarán gastronomía, tradición y espectáculos para toda la familia.