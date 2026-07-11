La ciudad de Vera celebró este 9 de Julio el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia con un acto oficial desarrollado en el Cine Teatro Español, que reunió a autoridades, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad y delegaciones escolares.
Con un acto en el Cine Teatro Español, Vera celebró un nuevo aniversario de la Independencia
Durante la ceremonia también se reconocieron los 95 años de la histórica sala y se destacó el valor de la unidad, la participación ciudadana y el compromiso con el desarrollo de la comunidad.
La ceremonia fue encabezada por la intendenta Paula Mitre, acompañada por el senador provincial Osvaldo Sosa, el presidente del Concejo Municipal, Javier Barbona, integrantes del gabinete municipal, la delegada seccional de Amsafe Vera, Soledad Tedini, además de representantes de distintas instituciones de la comunidad.
Uno de los momentos destacados de la jornada fue el reconocimiento al Cine Teatro Español, que este año cumple 95 años desde su fundación. En ese marco, la intendenta entregó al presidente de la Sociedad Española, Rubén Lapissonde, la Declaración de Interés Municipal en homenaje a la trayectoria de la emblemática sala, elegida como escenario del acto oficial.
Un llamado a fortalecer los valores de la Independencia
Las palabras alusivas estuvieron a cargo del secretario de Producción y Desarrollo, Ricardo Saavedra, quien invitó a reflexionar sobre el significado histórico del 9 de Julio y su vigencia en la actualidad.
Durante su discurso sostuvo que la Declaración de la Independencia representó una decisión trascendental para que el pueblo pudiera construir su propio destino y afirmó que esa fecha continúa siendo una referencia para renovar el compromiso con valores como la libertad, la participación y la responsabilidad colectiva.
Asimismo, remarcó la importancia de fortalecer la comunidad mediante el trabajo conjunto, el compromiso ciudadano y la generación de oportunidades que favorezcan el desarrollo de todos los sectores.
En ese sentido, señaló que cada generación enfrenta sus propios desafíos y consideró que el presente demanda promover la inclusión, el crecimiento y el bienestar de la población a través de políticas que acompañen el desarrollo de la comunidad.
Música y participación institucional
Como es tradicional en las celebraciones patrias de la ciudad, el acto contó con la participación de la Banda de Música de Vera, que aportó el marco artístico a una ceremonia que reunió a vecinos, autoridades e instituciones educativas para recordar uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia argentina.
La conmemoración concluyó con un mensaje convocando a fortalecer la unidad de la comunidad y a mantener vivos los valores que inspiraron la gesta de 1816, destacando el compromiso cotidiano como una forma de honrar a quienes hicieron posible la Independencia nacional.