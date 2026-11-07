Calchaquí

Reconocieron a Emma Sicevich y a Nora Astegher por sus logros en taekwondo y natación

El Concejo Municipal distinguió a ambas deportistas durante un acto acompañado por familiares y allegados. Emma obtuvo oro y plata en una competencia panamericana en Colombia, mientras que Nora ganó una medalla de bronce en los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores.