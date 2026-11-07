El Honorable Concejo Municipal de Calchaquí entregó declaraciones de reconocimiento a Emma Sicevich y a la doctora Alejandra Nora Astegher por sus actuaciones deportivas. La ceremonia se realizó el jueves 5 de noviembre en el recinto legislativo, con la presencia de familiares y personas que se acercaron a acompañarlas.
Reconocieron a Emma Sicevich y a Nora Astegher por sus logros en taekwondo y natación
El Concejo Municipal distinguió a ambas deportistas durante un acto acompañado por familiares y allegados. Emma obtuvo oro y plata en una competencia panamericana en Colombia, mientras que Nora ganó una medalla de bronce en los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores.
Emma fue distinguida por su recorrido en Taekwon-Do ITF. Luego de sus logros en el Campeonato Argentino, obtuvo la medalla de oro en formas individuales y la de plata en combate en los Juegos Panamericanos disputados en Barranquilla, Colombia.
Durante el encuentro, la deportista repasó su trayectoria junto a su entrenador, Ricardo Wittmann. También recibió unas palabras de su amiga María de la Paz Fernández Reynolds, “Pupina”, quien participó del homenaje.
Por su parte, Nora Astegher, campeona provincial de natación, recibió el reconocimiento por haber conquistado la medalla de bronce en los 25 metros pecho en los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores, realizados en San Juan.
La nadadora compartió su experiencia en la competencia durante el acto, que reunió a las dos deportistas para celebrar sus logros y reconocer el esfuerzo que las llevó a representar a su comunidad en escenarios nacionales e internacionales.