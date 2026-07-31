Un hombre de 58 años, identificado como Carlos Alberto Quintana, fue condenado a 15 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos niñas de su entorno familiar en la ciudad de Tostado (departamento Nueve de Julio).
Condenaron a 15 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de dos niñas en Tostado
La sentencia fue impuesta en el marco de un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales tostadenses, en el cual la fiscal Shirli Tomasso representó al MPA. El tribunal del debate estuvo compuesto por los jueces Javier Bottero, Cecilia Álamo y Juan Gabriel Peralta.
Los hechos
Tomasso indicó que “entre 2021 y 2024, el condenado abusó sexualmente de manera reiterada de una niña que en esa época cursaba la escolaridad primaria y es nieta de una mujer que era la pareja del agresor”. En tanto, precisó que “él cometía los ilícitos en oportunidades en las que se quedaba a cargo de cuidar a la pequeña”, y agregó que “solía amenazarla con matar a su abuela si contaba algo acerca de lo ocurrido”.
Por otro lado, la fiscal señaló que “en marzo del año pasado, Quintana agredió sexualmente a otra nieta de su pareja que transita el primer tramo de la escuela primaria”.
“En ambos casos, los hechos delictivos tuvieron entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de las víctimas”, sostuvo Tomasso.
“Resultado positivo”
Tomasso valoró la decisión de condenar Quintana. “El resultado del juicio es positivo en virtud de que se consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos”, sostuvo la fiscal y agregó que “esperaremos a conocer los fundamentos de la sentencia para evaluar los pasos a seguir”.
Asimismo, la funcionaria del MPA planteó que “en los alegatos de clausura expresamos que los ilícitos que investigamos fueron cometidos por Quintana, quien se aprovechó de la situación de vulnerabilidad que atravesaban ambas víctimas mientras estaban a su cuidado”.
Condena
Quintana fue condenado como autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción a la corrupción de menores, ambos delitos agravados (por la guarda) y amenazas coactivas.