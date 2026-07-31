Educación

Impulsan la creación de una Tecnicatura Superior en Administración Rural para San Justo

El senador provincial Rodrigo Borla presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Gobierno de Santa Fe la creación de la Tecnicatura Superior en Administración Rural en la ciudad de San Justo. La iniciativa, impulsada por la Escuela Superior de Comercio N° 45, apunta a ampliar la oferta de educación superior y brindar nuevas oportunidades de formación a jóvenes y adultos del departamento.