El senador provincial Rodrigo Borla presentó en la Legislatura santafesina un proyecto de comunicación mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, la creación de la Tecnicatura Superior en Administración Rural (Plan N.º 3598/93) en la ciudad de San Justo.
Impulsan la creación de una Tecnicatura Superior en Administración Rural para San Justo
El senador provincial Rodrigo Borla presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Gobierno de Santa Fe la creación de la Tecnicatura Superior en Administración Rural en la ciudad de San Justo. La iniciativa, impulsada por la Escuela Superior de Comercio N° 45, apunta a ampliar la oferta de educación superior y brindar nuevas oportunidades de formación a jóvenes y adultos del departamento.
La iniciativa surgió a partir de una propuesta elaborada por directivos y docentes de la Escuela Superior de Comercio N.º 45 "Dr. José Roberto González", institución que sería la sede donde funcionaría la nueva carrera en caso de obtener la aprobación provincial.
El objetivo es incorporar una nueva alternativa de educación superior de gestión pública orientada a una de las principales actividades económicas del departamento, generando mayores oportunidades de formación para estudiantes que actualmente deben trasladarse a otras ciudades para continuar sus estudios.
Arraigo, igualdad de oportunidades y desarrollo regional
En los fundamentos del proyecto, Borla sostuvo que resulta necesario avanzar hacia una distribución más equilibrada de la oferta educativa en el territorio provincial, permitiendo que los jóvenes y adultos del interior puedan acceder a carreras terciarias sin abandonar sus lugares de residencia.
El legislador señaló que la situación económica actual dificulta que muchas familias afronten los costos de traslado o radicación de sus hijos en otras ciudades, por lo que acercar nuevas propuestas académicas representa una herramienta para promover la igualdad de oportunidades.
Asimismo, remarcó que fortalecer la educación superior en el interior contribuye al arraigo de los jóvenes y favorece el desarrollo económico y social de cada región.
"La educación superior es una herramienta fundamental para el desarrollo personal, profesional y económico de las comunidades", expresó el senador al fundamentar la iniciativa.
Una carrera con fuerte vínculo con el perfil productivo del departamento
El proyecto destaca que el departamento San Justo cuenta con una sólida base de instituciones educativas vinculadas al sector agropecuario, entre ellas las escuelas técnicas agrotécnicas de San Justo, Pedro Gómez Cello y Emilia, además de las Escuelas de la Familia Agrícola de Villa Saralegui y San Martín Norte, junto a establecimientos secundarios con orientación en Ciencias Naturales.
Sin embargo, una vez finalizado el nivel medio, los egresados no disponen en la región de una carrera superior específica relacionada con esa formación, lo que obliga a muchos de ellos a continuar sus estudios fuera del departamento.
La propuesta contempla que la Tecnicatura Superior en Administración Rural funcione en la Escuela Superior de Comercio N.º 45, con un horario de cursado de 17.10 a 20.40, bajo la normativa que regula a los institutos superiores de la provincia.
Desde el proyecto también se destaca la ubicación estratégica de San Justo como cabecera departamental y centro de referencia para numerosas localidades vecinas, por lo que la incorporación de esta oferta académica permitiría ampliar las posibilidades de capacitación para estudiantes de toda la región y responder a la demanda de profesionales vinculados con la administración y gestión de empresas agropecuarias, una actividad de fuerte presencia en el centro-norte santafesino.