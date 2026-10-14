La Comisión de Carnavales de Vera, junto con la Municipalidad, abrió una convocatoria para recibir propuestas de empresas interesadas en participar en la organización de la edición 2027 de la tradicional celebración. El plazo de presentación vence el 22 de octubre.
Vera convoca al sector privado para organizar su tradicional fiesta de carnaval
La Comisión de Carnavales y la Municipalidad de Vera convocan a empresas privadas interesadas en organizar la edición 2027 de la fiesta. Las propuestas podrán presentarse hasta el 22 de octubre, en un contexto en el que todavía no se registraron ofertas.
La iniciativa busca incorporar experiencia, nuevas ideas y capacidad de organización del sector privado para planificar una nueva edición de uno de los eventos culturales más representativos de la ciudad.
La convocatoria se da en un contexto particular: a diferencia de años anteriores, cuando a esta altura del año ya comenzaban a conocerse alternativas para la organización de los carnavales, hasta el momento no se habían presentado propuestas.
Frente a este escenario, la Comisión apunta a establecer vínculos con empresas que estén interesadas en trabajar de manera conjunta con el Municipio y contribuir al desarrollo del evento.
Una convocatoria abierta al sector privado
Las firmas interesadas podrán solicitar información y consultar las condiciones de participación a través del correo electrónico [email protected].
El plazo para presentar las propuestas se extenderá hasta el 22 de octubre de 2026. La convocatoria constituye el primer paso para avanzar en la planificación de la próxima edición de los carnavales verenses.
Una celebración emblemática para la ciudad
Los Carnavales de Vera forman parte de la identidad cultural y turística de la ciudad, con una tradición que convoca cada año a vecinos y visitantes.
La búsqueda de una empresa organizadora apunta a avanzar en la preparación de la edición 2027, mediante un esquema de trabajo articulado entre el sector privado, la Comisión de Carnavales y el gobierno local.
Con el cierre de la convocatoria previsto para octubre, se espera conocer qué propuestas se presentarán para asumir la organización de la próxima edición.