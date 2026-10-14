Edición 2027

Vera convoca al sector privado para organizar su tradicional fiesta de carnaval

La Comisión de Carnavales y la Municipalidad de Vera convocan a empresas privadas interesadas en organizar la edición 2027 de la fiesta. Las propuestas podrán presentarse hasta el 22 de octubre, en un contexto en el que todavía no se registraron ofertas.