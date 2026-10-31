La ciudad de Ceres incorporó nuevas mejoras en infraestructura educativa y urbana con la inauguración de un aula en la Escuela N° 1094 "Sagrada Familia" y la habilitación de diez cuadras de pavimento sobre avenida Italia.
Ceres sumó infraestructura educativa y diez cuadras de pavimento en avenida Italia
Las obras comprenden un espacio destinado al Nivel Inicial de la Escuela N° 1094 "Sagrada Familia" y la pavimentación de avenida Italia, que incluye dos puentes peatonales y mejoras en el sistema de iluminación. Los trabajos buscan mejorar la infraestructura educativa y la conectividad urbana.
Las obras fueron presentadas el miércoles 28 de octubre, durante una recorrida que contó con la participación del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; y la intendenta local, Alejandra Dupouy.
Las intervenciones forman parte de distintos programas provinciales y están orientadas a mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos y la circulación en sectores de la ciudad.
Un nuevo espacio para el Nivel Inicial
La primera actividad se desarrolló en la Escuela N° 1094 "Sagrada Familia", donde quedó inaugurada una nueva aula construida a través del programa provincial Mil Aulas.
El espacio estará destinado al Nivel Inicial, específicamente a la salita de 3 años, y permitirá ampliar la infraestructura disponible para los niños que asisten a la institución, además de brindar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades educativas.
Las autoridades fueron recibidas por el representante legal del establecimiento, Sergio Dupouy; la madre superiora, Graciela Lages; y la directora, María Fernanda Bertero.
El acto incluyó el tradicional corte de cintas y el descubrimiento de placas, con lo que quedó formalmente habilitada la nueva dependencia escolar.
Avenida Italia: pavimento, puentes e iluminación
Posteriormente, la comitiva se trasladó a avenida Italia, donde se inauguraron diez cuadras de pavimento urbano. Los trabajos también contemplaron la construcción de dos puentes peatonales y la readaptación del sistema de iluminación del sector.
La intervención está vinculada al programa Escuelas Conectadas, enmarcado en el plan de Obras Urbanas, y tiene como uno de sus principales objetivos mejorar el acceso a la Escuela N° 1103 "Fuerte Soledad".
La pavimentación permitirá optimizar la circulación vehicular y peatonal, facilitar el ingreso y egreso de alumnos, docentes y familias, y mejorar la conectividad de un amplio sector de Ceres. La incorporación de los puentes peatonales y las mejoras en iluminación complementan la intervención sobre la avenida.
El impacto de las obras en la comunidad
Durante las actividades, Pullaro destacó la importancia de la infraestructura pública para acompañar el crecimiento de las localidades del interior y generar mejores condiciones de desarrollo.
En particular, hizo referencia a los beneficios que tendrá la pavimentación de avenida Italia para la comunidad educativa de la Escuela N° 1103 y los vecinos del sector.
Por su parte, la intendenta Alejandra Dupouy valoró la concreción de una obra que, según señaló, era esperada por los habitantes de ese sector de la ciudad. También destacó el acompañamiento provincial para llevar adelante los trabajos.
En tanto, el senador Felipe Michlig puso el acento en el cumplimiento de los compromisos asumidos y en la continuidad de las inversiones en infraestructura, incluso en un escenario económico complejo.
Las inauguraciones permitieron reunir en una misma jornada dos intervenciones de distinto alcance, pero con impacto directo en la vida cotidiana de Ceres: la ampliación de la infraestructura escolar y la mejora de la accesibilidad y circulación urbana.