Departamento San Cristóbal

Ceres sumó infraestructura educativa y diez cuadras de pavimento en avenida Italia

Las obras comprenden un espacio destinado al Nivel Inicial de la Escuela N° 1094 "Sagrada Familia" y la pavimentación de avenida Italia, que incluye dos puentes peatonales y mejoras en el sistema de iluminación. Los trabajos buscan mejorar la infraestructura educativa y la conectividad urbana.