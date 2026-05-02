La localidad de Ceres vivió una jornada significativa con la inauguración del nuevo edificio del CER N° 93 “La Emilia”, una obra clave para el fortalecimiento de la educación rural en el departamento San Cristóbal.
Michlig destacó la apertura de la nueva escuela rural en Ceres: "Es un día histórico"
Con una inversión superior a los $251 millones, el Gobierno de Santa Fe inauguró el nuevo edificio del CER N° 93 “La Emilia”, en zona rural de Ceres. La obra había sido paralizada a nivel nacional y fue reactivada y finalizada con fondos provinciales.
El establecimiento, que demandó una inversión actualizada de más de $251 millones, fue finalizado con fondos del Gobierno de Santa Fe tras haber quedado paralizado durante su ejecución inicial.
El acto fue encabezado por el ministro de Educación provincial, José Goity, y el senador Felipe Michlig, junto a autoridades locales y regionales. También participaron la intendente Alejandra Dupouy, funcionarios del área educativa, legisladores, docentes, alumnos y miembros de la comunidad, quienes acompañaron la apertura de un edificio largamente esperado.
La recepción estuvo a cargo de la directora del establecimiento, Carina Pucheta, junto al equipo docente, quienes expresaron la satisfacción por la concreción de una obra que representa un salto de calidad para las condiciones de enseñanza y aprendizaje en el ámbito rural.
Una obra clave para la educación rural
El nuevo edificio fue ejecutado a través de la licitación pública N° 08/2021 y contempla una infraestructura completa, equipada con mobiliario escolar y elementos fundamentales para el desarrollo de las actividades educativas. Entre ellos se incluyen pizarrones, bancos, escritorios, bibliotecas móviles y espacios adecuados para el funcionamiento de los distintos niveles.
La inauguración incluyó el tradicional corte de cintas y el descubrimiento de placa, marcando el inicio formal de una nueva etapa para la comunidad educativa del CER N° 93.
Uno de los aspectos centrales que se destacó durante el acto fue la historia reciente de la obra. El proyecto había sido iniciado con financiamiento nacional, pero quedó inconcluso tras su paralización. Frente a esta situación, el Gobierno provincial decidió retomar los trabajos y finalizarlos con recursos propios.
Según se indicó, la reactivación fue posible tras gestiones impulsadas por el senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo González, en articulación con el Ministerio de Educación. La decisión política permitió dar respuesta a un reclamo histórico de la comunidad, que durante años aguardó la concreción del edificio.
Un día histórico para la comunidad
Durante el acto, la intendente Alejandra Dupouy puso el acento en el impacto social de la obra. “Hoy no estamos simplemente inaugurando un edificio; estamos abriendo una puerta al futuro, generando oportunidades y reafirmando el camino hacia una sociedad más justa”, expresó.
En la misma línea, el senador Michlig calificó la jornada como “un día histórico”, al recordar que el proyecto fue gestionado durante más de dos décadas. “Fueron muchos años de insistencia sin respuestas, hasta que encontramos un gobierno provincial que decidió escuchar y concretar esta obra con fondos de todos los santafesinos”, señaló.
El legislador también remarcó la importancia de sostener la inversión pública en áreas estratégicas: “El Estado tiene que estar presente en la educación, en la salud y en las obras que mejoran la calidad de vida. Esta escuela es un ejemplo claro de esa decisión”.