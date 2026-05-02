Educación

Michlig destacó la apertura de la nueva escuela rural en Ceres: "Es un día histórico"

Con una inversión superior a los $251 millones, el Gobierno de Santa Fe inauguró el nuevo edificio del CER N° 93 “La Emilia”, en zona rural de Ceres. La obra había sido paralizada a nivel nacional y fue reactivada y finalizada con fondos provinciales.