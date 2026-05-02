La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe aprobó un proyecto de declaración que reconoce el 78° aniversario del Club Atlético Unión de Sunchales, una de las instituciones más representativas del oeste santafesino.
El Senado puso en valor la historia y el rol social de Unión de Sunchales
La Cámara de Senadores de Santa Fe declaró de interés el 78° aniversario del Club Atlético Unión de Sunchales, destacando su trayectoria deportiva, su crecimiento institucional y su rol clave en la vida social de la comunidad.
La iniciativa fue presentada por el senador provincial Alcides Calvo y busca poner en valor la trayectoria histórica, deportiva y social del club.
Fundado el 2 de abril de 1948, Unión de Sunchales se consolidó a lo largo de las décadas como un actor central en la vida comunitaria de la ciudad. Su crecimiento sostenido y su capacidad de adaptación a los nuevos desafíos lo posicionaron como una entidad de referencia tanto en el ámbito deportivo como en el social.
Una institución con fuerte arraigo comunitario
El reconocimiento legislativo destaca el papel del club como espacio de inclusión, formación y contención para distintas generaciones. A través de sus actividades, Unión no solo promueve la práctica deportiva, sino que también impulsa valores vinculados al trabajo en equipo, la solidaridad y el compromiso comunitario.
En ese sentido, el senador Calvo subrayó la relevancia de la institución en la identidad local. “El Club Unión es una institución emblemática que forma parte de la historia de Sunchales. Su desarrollo y su compromiso con la comunidad lo convierten en un orgullo para toda la región”, expresó.
A lo largo de sus 78 años, el club amplió su propuesta y se consolidó como una entidad polideportiva con presencia en diversas disciplinas. Su participación en competencias regionales y nacionales le permitió proyectarse más allá del ámbito local, fortaleciendo su perfil competitivo y su reconocimiento.
Este crecimiento fue posible gracias al trabajo sostenido de dirigentes, socios y deportistas, quienes a lo largo del tiempo contribuyeron a consolidar una estructura institucional sólida y en constante evolución.
El valor social de los clubes
Desde el ámbito legislativo remarcaron que este tipo de reconocimientos también buscan visibilizar el rol social que cumplen los clubes en las comunidades. Más allá de lo deportivo, estas instituciones funcionan como espacios de encuentro, integración y construcción de ciudadanía.
En esa línea, Calvo sostuvo que “acompañar a nuestras instituciones es reconocer el esfuerzo colectivo y apostar al desarrollo de nuestras comunidades”, destacando la importancia de sostener y fortalecer estos espacios en el entramado social.
El aniversario número 78 del Club Unión de Sunchales se presenta así no solo como una celebración institucional, sino también como una oportunidad para reafirmar el valor de los clubes como pilares fundamentales en la vida de las ciudades.