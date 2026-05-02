A través del trabajo del senador Calvo

El Senado puso en valor la historia y el rol social de Unión de Sunchales

La Cámara de Senadores de Santa Fe declaró de interés el 78° aniversario del Club Atlético Unión de Sunchales, destacando su trayectoria deportiva, su crecimiento institucional y su rol clave en la vida social de la comunidad.