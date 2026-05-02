El Gobierno de Funes continúa desplegando un ambicioso plan de obras públicas con intervenciones en simultáneo en diferentes sectores de la ciudad. La estrategia apunta a mejorar la infraestructura urbana, optimizar la conectividad y acompañar el crecimiento sostenido de la localidad con una planificación integral.
Funes: aceleran el plan de obras con intervenciones en toda la ciudad
El Gobierno de Funes intensifica su plan integral de obras públicas con trabajos simultáneos en distintos barrios. Las intervenciones incluyen mejoras en veredas, pavimentación, mantenimiento vial y servicios urbanos, con el objetivo de optimizar la circulación y la calidad de vida.
Uno de los ejes centrales de la intervención es el Plan de Veredas, que actualmente se ejecuta sobre avenida Fuerza Aérea, en el tramo comprendido entre Candelaria y Galindo.
Los trabajos buscan garantizar una circulación peatonal más segura y accesible, especialmente en una zona de alto tránsito, donde la infraestructura existente requería mejoras.
Pavimentación y mejoras en la transitabilidad
En paralelo, el municipio avanza con tareas de preparación de suelo en el barrio María Auxiliadora, paso previo a una repavimentación considerada clave para mejorar la transitabilidad. Esta obra responde a una demanda histórica de los vecinos, en una zona donde el deterioro de las calles impactaba directamente en la circulación diaria.
El Plan de Pavimentación también registra avances en otros sectores. Durante los últimos días se concretó el hormigonado en calle Yacyretá, mientras que se ejecutaron trabajos en calles Picaflor y Los Ceibos. A su vez, se prevé la finalización de obras en calle Los Tisones —entre América y Ruta 9— y en calle Lavalle, en el tramo que conecta Ruta 9 con Tomás de la Torre.
Estas intervenciones no solo mejoran la calidad de las calzadas, sino que también contribuyen a ordenar el tránsito, reducir tiempos de traslado y facilitar el acceso a distintos puntos de la ciudad.
Mantenimiento urbano y trabajos complementarios
A las obras estructurales se suman tareas permanentes de mantenimiento que resultan fundamentales para sostener el funcionamiento de la infraestructura urbana. En ese marco, el municipio lleva adelante un plan de arreglo de calles y bacheo en distintos barrios, atendiendo situaciones puntuales que afectan la circulación.
En simultáneo, la Secretaría de Servicios Públicos desarrolla trabajos de poda, escamonda y mantenimiento del alumbrado público. Estas acciones complementarias no solo mejoran el entorno urbano, sino que también aportan a la seguridad y al ordenamiento del espacio público.
El conjunto de intervenciones forma parte de una política sostenida impulsada por el Ejecutivo local y supervisada por la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Maximiliano García. La planificación busca dar respuesta a las necesidades actuales, pero también anticiparse al crecimiento urbano de Funes.
Desde el municipio destacan que el enfoque integral permite intervenir de manera coordinada en distintos frentes, optimizando recursos y generando un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.
Con obras que abarcan desde la mejora de veredas hasta la pavimentación y el mantenimiento general, Funes continúa consolidando un modelo de desarrollo urbano que prioriza la conectividad, la accesibilidad y el ordenamiento territorial.