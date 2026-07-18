Un hombre de 45 años cuyas iniciales son GCE quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que se lo investiga por el homicidio de Franco Matías López cometido en Ceres (departamento San Cristóbal).
Prisión preventiva para el acusado del homicidio de Franco Matías López en Ceres
Así lo dispuso el juez José Luis Estévez a raíz de un pedido formulado por la fiscal Hemilce Fissore. El ilícito fue cometido el domingo 12 de julio pasado en un bar.
La medida cautelar privativa de la libertad fue impuesta por el juez José Luis Estévez a raíz de un pedido formulado por la fiscal Hemilce Fissore en una audiencia llevada a cabo de manera remota en los tribunales de San Cristóbal.
“Si bien la Defensa solicitó medidas alternativas, el magistrado hizo lugar a nuestro pedido y coincidió en que la privación cautelar de la libertad era necesaria para mitigar los riesgos procesales”, destacó Fissore.
El hecho
La fiscal explicó que “el ilícito fue cometido el domingo 12 de julio pasado, cerca de la medianoche, en un bar ubicado en la calle Amenábar al 500”.
“Tras una gresca en el interior del local comercial, el imputado atacó a la víctima con un cuchillo con mango de madera y una hoja de 32 cm” detalló y agregó que “le ocasionó una herida cortopunzante en la región lateral externa del hemitórax y se fugó del lugar sin brindar ningún tipo de asistencia a López”.
Fissore precisó que “la víctima fue trasladada de urgencia al hospital ‘Dr. Jaime Ferré’ de Rafaela, donde falleció en horas de la madrugada del lunes”.
“Diez horas después del hecho se logró la detención de GCE gracias a las tareas investigativas de la Policía de Investigaciones del Distrito Ceres” resaltó la funcionaria.
En este sentido, puntualizó que “también a través del trabajo de los uniformados se lograron completar las medidas probatorias fundamentales para obtener la prisión preventiva del hombre investigado en la audiencia de medidas cautelares desarrollada hoy”.
Calificaciones penales
El imputado es investigado como autor del delito de homicidio doloso simple.